Grande Fratello 8, casting chiuso per i Vip: chi farà parte del cast del reality show? Già scelte le celebrità che parteciperanno al programma diretto da Alfonso Signorini, ancora aperte le selezioni per i Nip.

Grande Fratello 8: casting chiuso per i Vip, ancora aperte le selezioni Nip

Ora è ufficiale, i concorrenti Vip del Grande Fratello 8 sono stati scelti. Il casting per le celebrità che parteciperanno alla nuova edizione del reality più seguito della tv italiana è definitivamente chiuso. Discorso ancora aperto, invece, per quanto riguarda i Nip, le persone comuni che da settembre torneranno ad abitare la casa più spiata d’Italia. Per questi concorrenti si è seguito un processo specifico: la prima fase si è tenuta sia attraverso casting itineranti che tramite i video selfie inviati dai candidati. In seguito chi ha superato questa fase è stato ascoltato prima in una zoom call, poi in un colloquio in studio a Roma. Al momento, secondo Fanpage, gli autori stanno ascoltando i candidati rimasti in lizza in una serie di telefonate di approfondimento.

Chi saranno le celebrità nella casa del GF?

Si sa ancora molto poco circa l’identità dei concorrenti Vip selezionati per la prossima edizione del GF. Il conduttore Alfonso Signorini non si è sbottonato neanche in un’intervista a Chi, limitandosi a confermare la presenza di Cesara Buonamici come opinionista: “Io non posso dire nulla altrimenti mi fanno fuori. Piccole news? Niente, non smollo nulla. No non mi scuci niente davvero. Nessuna esclusiva oggi non dirò nulla sul Grande Fratello”. Tante le voci di corridoio sulle possibili celebrità nel cast. Si parte da Justine Mattera, showgirl ex di Paolo Limiti, a Cristina Scuccia, che tornerebbe in un reality a pochi mesi dalla fine dell’Isola dei Famosi. Sono caldi inoltre i nomi di Fiordaliso, Samira Lui, Rosanna Fratello, Donatella Rettore e Marcella Bella.