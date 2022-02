Chi è Giampiero Mughini: matrimonio, moglie, juventus, curiosità

Giampiero Mughini è un giornalista, scrittore e opinionista sportivo tifoso della Juventus.

Il 15 febbraio 2022 è ospite della trasmissione Guess My Age guidata da Max Giusti.

Chi è Giampiero Mughini

Giampiero Mughini, nato il 16 aprile 1941 sotto il segno dell’Ariete, è uno dei volti televisivi più noti tra i giornalisti sportivi. Dopo aver lavorato per molti anni come giornalista, negli anni ’90 viene lanciato a L’appello del martedì e da lì in avanti ha iniziato una brillante carriera.

Chiamato in molte trasmissioni televisive come opinionista, Mughini è diventato anche una voce radiofonica tanto che spesso viene chiamato anche nelle emittenti radio come ospite. Mughini vive a Roma nel quartiere Monteverde e ama collezionare oggetti liberty e prime edizioni di libri, anche e soprattutto d’epoca.

Pensione

A La Zanzara, nel 2015, Mughini aveva rivelato la cifra relativa alla sua pensione. “L’anno scorso ho avuto un imponibile lordo da 170mila euro e di tasse ne ho pagate 70mila“, aveva infatti dichiarato.

Dagospia ha poi rivelato che, per le sue ospitate, dovrebbe ricevere tra i 1500 e i 2000 euro.

Moglie e figli

Giampiero Mughini non ha mai desiderato avere figli e la sua compagna si chiama Michela Pandolfi. Di questo ne ha parlato in modo più personale a Vieni di Da Me. “Non ne ho mai desiderati di figli” ha infatti rivelato. Si è sposato a Milano all’alba degli 80 anni proprio con Pandolfi, con la quale è assieme da quasi 30 anni. La moglie è sempre stata molto riservata e di professione è una costumista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giampiero Mughini (@mughinigiampiero_real)

Curiosità

Il giornalista non ha mai avuto la patente e ha un cane di nome Bibì a cui è molto affezionato. È un grandissimo collezionista di oggetti liberty.