Samira Lui, chi è l’ex Professoressa a L’Eredità: Tale e Quale Show, vita privata, fidanzato

Chi è Samira Lui, modella ed ex Professoressa de L'Eredità, tra i concorrenti del Tale e Quale Show 2022: dalla carriera alla vita privata.

Chi è Samira Lui, modella ed ex Professoressa a L’Eredità. Terza classificata a Miss Italia 2017, si è fatta conoscere in Italia grazie al quiz show di Rai 1. Nel 2022 è una dei partecipanti del Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Chi è Samira Lui, carriera e vita privata dell’ex Professoressa de L’Eredità

Nata ad Udine il 6 marzo 1998, Samira Lui ha 24 anni ed è una modella italiana di origini senegalesi.

Dotata sin da piccola di una bellissima voce e di un gran talento per il canto, avvicina al mondo dello spettacolo fin da dopo il diploma. Inizia a studiare cinema, lavorando nel frattempo anche come hostess in fiere ed eventi ad Udine.

Nel 2017 passa le selezioni per Miss Italia, conquistandosi la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia. Al concorso nazionale Samira si classifica al terzo posto, ma la visibilità ottenuta le apre le porte della televisione.

Nel 2021 affianca Ginevra Pisani e poi Andrea Cerelli come Professoressa de L’Eredità, nell’ultima edizione del quiz show di Rai 1 condotta da Flavio Insinna. Questo ruolo le consente di farsi conoscere al pubblico televisivo italiano, entrando nel cuore di molti spettatori.

Samira Lui a Tale e Quale Show 2022

Nel 2022 Samira Lui è una dei concorrenti del Tale e Quale Show di Carlo Conti, al fianco di personalità come Valeria Marini, Valentina Persia e Gabriele Cirilli.

Un’esperienza nuova per la modella, che si è finora cimentata nelle imitazioni di Corona, Rihanna e Gaia. Nella quarta puntata del programma, la Lui vestirà i panni di Jennifer Lopez.

Vita privata: fidanzato, Instagram

Samira Lui è fidanzata con un collega nel mondo della moda, Luigi Punzo. Modello e luxury concierge per hotel extra lusso, Punzo ha conosciuto la Professoressa proprio su un set fotografico d’alta moda. I due sono usciti allo scoperto con alcuni scatti molto romantici pubblicati nel 2022 sul profilo Instagram di Samira, che conta oltre 80mila follower.