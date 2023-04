Erdogan, malore in diretta tv: cos’è successo e come sta il presidente turco

Erdogan ha avuto un malore durante una sua intervista in diretta tv che è stata immediatamente interrotta. Il presidente turco ha così lasciato lo studio e fonti vicino a lui fanno sapere che ha interrotti i suoi impegni politici in questi giorni.

Erdogan, malore in diretta tv: cos’è successo

Recep Tayyip Erdoğan ha accusato un malore mentre era ospite di un programma dell’emittente Ülke TV. Il presidente turco ha accusato forti dolori allo stomaco durante la puntata della trasmissione. Così ha chiesto di abbandonare lo studio con la diretta che si è interrotta per 15 minuti. “Durante la campagna elettorale ho avuto un forte raffreddore. Ho pensato che saremmo stati fraintesi se avessimo annullato la partecipazione al programma. Certo, di tanto in tanto incontriamo situazioni del genere in queste intense giornate di lavoro”, ha dichiarato Erdogan, scusandosi prima di abbandonare lo studio.

Come sta il presidente turco

Dopo il malore, al presidente turco è stato consigliato di stare a riposo per qualche giorno. “In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa”, ha scritto su Twitter il presidente turco annunciando che non potrà partecipare ai comizi elettorali in programma in tre diverse città turche. “Se Dio vuole, da domani riprenderemo con il nostro programma”, ha aggiunto Erdogan.

“Purtroppo, a causa dei troppi impegni dovuti alla campagna elettorale, il presidente ha avuto un malore intestinale e il medico ha ritenuto opportuno consigliare riposo”, secondo quanto riferito da fonti del partito.

