Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023: data, ospiti, cast, opinionisti

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023? L’avventuroso reality show è pronto a tornare sui canali Mediaset dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 7. Le ultime indiscrezioni sulla data d’inizio, sul cast e sugli opinionisti in studio.

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023: data, ospiti, opinionisti

Manca pochissimo, ormai, all’inizio dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. L’amato reality in cui un gruppo di VIP cerca di sopravvivere su un’isola caraibica in Honduras avrà inizio una volta che si sarà concluso il Grande Fratello Vip 7, la cui finale è in programma per lunedì 3 aprile. Secondo le ultime indiscrezioni, a meno di imprevisti o di ulteriori rinvii, la data d’inizio dell’Isola dei Famosi 2023 sarà lunedì 17 aprile. Alcune voci, tuttavia, propongono un possibile rinvio di un’ulteriore rinvio a causa della concomitanza della prima puntata con Pasquetta, il Lunedì dell’Angelo.

Per quanto riguarda gli altri dettagli sulla trasmissione, ci sono alcune conferme. Il reality dovrebbe avere una durata relativamente breve, senza prolungamenti: l’Isola durerà solo dieci puntate. Alla conduzione ci sarà sempre Ilary Blasi, mentre gli opinionisti in studio saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che prende il posto di Nicola Savino. Ancora dubbi, invece, circa l’identità dell’inviato. Alvin, infatti, potrebbe non essere confermato. Al suo posto verrebbe ingaggiato il conduttore Paolo Ciavarro, compagno di Clizia Incorvaia.

Cosa sappiamo del cast? Le ultime indiscrezioni sui concorrenti

Ci sono tantissime voci per quanto riguarda il cast di naufraghi pronto ad approdare in Honduras. Per Dagospia e TvBlog, molti personaggi televisivi molto noti sono pronti a mettersi alla prova sull’Isola dei Famosi. Primo tra tutti Alessandro Cecchi Paone, divulgatore scientifico e conduttore con una grande esperienza nei reality show. Paone, infatti, ha già partecipato all’Isola in ben due occasioni, nella quinta e nella nona edizione. In entrambi i casi il conduttore ha abbandonato il programma molto presto, ma al suo fianco, questa volta, potrebbe esserci il suo compagno Simone Antolini. Che sia la volta buona per arrivare in fondo?

Insieme a lui potrebbe esserci anche la showgirl Pamela Camassa, pronta a tornare in tv dopo un’assenza durata ben quattro anni. Si parla anche di un ritorno dell’attrice Nathaly Caldonazzo, già isolana nel 2017 e concorrente del Grande Fratello Vip 6. Un’altra novità potrebbe essere l’inclusione di Luca Di Carlo, 45enne anche noto come l’Avvocato del Diavolo, legale e grande amico dell’ex naufraga Ilona Staller.