Elodie e Iannone vanno a convivere: a Sanremo la cantante dedica il brano all’ex Marracash

Elodie e Iannone stanno pensando di andare a convivere, anzi sembra dagli indizi che il passo sia prossimo. I due sono stati fotografati mentre acevano acquisti di arredo per la casa. Intanto, la cantante porta un brano particolare a Sanremo.

Elodie e Iannone vanno a convivere

La storia d’amore tra la cantante Elodie e l’ex pilota di Moto Gp Andrea Iannone continua e si iempie di nuovi capitoli. L’ultimo è quello della convivenza che prestissimo sembra essere nei piani della coppia. Secondo Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, “il 2023 sarà l’anno in cui andranno a convivere, magari nella nuova casa di lei a Milano che, non a caso, stanno arredando insieme”.

Negli ultimi giorni i due sono stati paparazzati mentre pranzavano nel capoluogo lombardo alla Langosteria in zona Porta Genova e poi si recano a fare shopping per arredare la nuova casa. “Mentre camminano sono uniti da complicità e gesti intimi: scherzano, ridano, si baciano incuranti delle persone che hanno intorno perché ormai si sentono sicuri del sentimento che li unisce”, fa sapere la rivista di Chi.

A Sanremo la cantante dedica il brano all’ex Marracash

Elodie sarà tra i big del prossimo Festival di Sanremo 2023. In gara porta il brano dal titolo Due che racconta di un amore finito male. Proprio come quella con Marracash. Lo scrive nel testo: «Sapessi dirti basta / ma il cuore danza / per me le cose sono due / lacrime mie o lacrime tue».

Anche il giornale Chi conferma questa idea: “Con la canzone Due Elodie chiuderà un capitolo della sua vita, quello di un amore infelice. Perché nel nuovo capitolo della sua vita c’è scritto solo un nome: Andrea Iannone”.

LEGGI ANCHE: Mentana contro Travaglio: duro confronto tra i due giornalisti con minaccia di querela