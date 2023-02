Isola dei Famosi 2023, Pamela Camassa prima naufraga? Cosa sappiamo sul cast

Isola dei Famosi 2023, Pamela Camassa è la prima nuova naufraga? Le ultime indiscrezioni sui prossimi concorrenti dell’avventuroso reality in arrivo da TvBlog: “La showgirl torna in tv dopo un’assenza che dura dal 2019”.

A poco meno di due mesi dalla messa in onda dell’Isola dei Famosi 2023, in arrivo sui canali Mediaset il 17 aprile, cominciano a girare nuove indiscrezioni sul cast dei concorrenti. Secondo un articolo di TvBlog ci sarebbe già una concorrente confermata. Si tratta di Pamela Camassa, ex modella e nota showgirl in passato nel cast della terza edizione di Ballando con le stelle nel 2006-2007. “La showgirl, così, tornerà in televisione dopo un periodo di allontanamento.” -spiega l’articolo- “Il più recente avvistamento risale al 2019 quando partecipò, insieme al suo storico compagno Filippo Bisciglia, ad Amici Celebrities, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi”. Per il momento non sono giunte alle nostre orecchie conferme ufficiali, né dalla Mediaset né dalla diretta interessata. Per avere notizie certe sulla sua partecipazione si dovranno aspettare gli annunci del cast al completo, in arrivo nelle prossime settimane.

Le ultime indiscrezioni, cosa sappiamo del resto del cast?

Ci sono tantissime altre voci per quanto riguarda il resto del cast di naufraghi pronto ad approdare in Honduras. Per Dagospia, altri personaggi televisivi molto noti sono pronti a mettersi alla prova sull’Isola dei Famosi. Primo tra tutti Alessandro Cecchi Paone, divulgatore scientifico e conduttore con una grande esperienza nei reality show.

Paone, infatti, ha già partecipato all’Isola in ben due occasioni, nella quinta e nella nona edizione. In entrambi i casi il conduttore ha abbandonato il programma molto presto, ma al suo fianco, questa volta, potrebbe esserci il suo compagno Simone Antolini. Che sia la volta buona per arrivare in fondo? Si parla anche di un ritorno dell’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo, già isolana nel 2017 e concorrente del Grande Fratello Vip 6. Tra le novità potrebbe invece esserci Luca Di Carlo, 45enne anche noto come l’Avvocato del Diavolo, legale e grande amico dell’ex naufraga Ilona Staller.