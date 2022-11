Chi è Clizia Incorvaia: Paolo Ciavarro, figli, origini, Gf Vip, Scamarcio, ex marito Sarcina

Clizia Incorvaia è una fashion blogger, influencer e modella originaria di Pordenone. In molti la conoscono per essere l’ex moglie di Francesco Sarcina, cantante del gruppo Le Vibrazioni. La sorella Micol è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfolso Signorini.

Nel frattempo ha iniziato a lavorare come modella , diventando famosa per la partecipazione al video “Guardami negli occhi” del cantante Paolo Meneguzzi.

Nel mondo dello spettacolo però è entrata nel, anno in cui ha partecipato cona Pechino Express. Successivamente Clizia Incorvaia lavora a programmi come Markette e Chiambretti Night, per poi ottenere un posto nella Casa più spiata d’Italia nel. Nel frattempo ha continuato a lavorare come modella, sfilando per brand internazionali e prestando il volto ad aziende come Fiat, Puma e Kinder.

Nel 2014 è anche approdata al grande schermo, recitando nel film Flashback, che le è valso molta fama.