Quando escono i palinsesti Rai per la stagione tv 2023/24? La data e l'orario della presentazione dei nuovi programmi in arrivo.

Quando escono i palinsesti Rai 2023/24? Dopo gli annunci delle novità Mediaset e Sky per la prossima stagione televisiva, si attende la presentazione dell’offerta della Radiotelevisione italiana. Quando è prevista l’esposizione?

Quando escono i palinsesti Rai 2023/24, data e orario della presentazione

Mediaset e Sky hanno già scoperto le proprie carte, annunciando le novità e le conferme per il palinsesto della stagione televisiva 2023/24. Si attende ancora la risposta della Rai che, dopo le rivoluzioni al vertice con il cambio di governo, si prepara ad un anno pieno di cambiamenti. La presentazione dei nuovi palinsesti è prevista per venerdì 7 luglio: si terrà alle ore 12 negli studi Rai di Napoli. L’esposizione verrà inoltre trasmessa in replica in tv giovedì 13 luglio su Rai 2, alle ore 23.30. La conduzione sarà affidata all’attore comico Fabrizio Biggio e alla modella e conduttrice radio Ema Stokholma.

Le anticipazioni, dagli addii annunciati ai grandi ritorni

Girano già diverse indiscrezioni circa le novità e i nuovi nomi in arrivo nel prossimo palinsesto. La Rai dovrà far fronte agli addii di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Bianca Berlinguer, passata alla Mediaset dopo la brusca rottura con la rete. Lo slot di Che tempo che fa sarà riempito, con ogni probabilità, da Report, programma d’inchiesta di Sigfrido Ranucci. In bilico c’è anche Serena Bortone che, dopo la chiusura di Oggi è un altro giorno, pare possa accasarsi su Rai 3. Il suo programma verrà sostituito da un talk pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Sono previsti, inoltre, un paio di grandi ritorni sul piccolo schermo. Secondo le indiscrezioni, infatti, Max Giusti è pronto a tornare in Rai, dove sarà il conduttore di due nuovi programmi. Quasi sicuro anche il ritorno di Pino Insegno, inizialmente accostato a Sanremo 2024, che riporterà in tv il suo Mercante in fiera.