Nuovi palinsesti Sky 2023/2024: tutti i film e le serie tv

Sky, ecco i palinsesti 2023/2024. Sky ha presentato per i suoi 20 anni in Italia una stagione televisiva ricchissima di novità e grandi progetti inediti, proprio nell’anno in cui celebra i suoi primi 20 anni in Italia.

Grandi autori, registi e stelle del cinema, campioni dello sport, talenti italiani e internazionali saranno protagonisti del nuovo palinsesto Sky. Un’offerta ampia e di qualità, con ambiziose produzioni, titoli inediti e storie che fanno sognare, serie TV da non perdere e gli esclusivi contenuti HBO, tanto cinema italiano e internazionale.

I contenuti Sky sono sempre disponibili anche su NOW, il servizio in streaming unico nel suo genere che unisce un vastissimo catalogo di serie tv, cinema, intrattenimento e documentari, con titoli originali e prestigiose acquisizioni, il grande sport in diretta e l’informazione.

Palinsesti sky 2023/2024 novità annunciate nel 2023

Quella in arrivo sarà una grande stagione per la serialità con il meglio delle novità internazionali e serie Sky Original. Ecco le novità:

I nuovi episodi di And Just Like That…, sequel di un cult assoluto come Sex and the City, in esclusiva e in contemporanea con gli USA, e che proseguirà a luglio con la spy story britannica Una spia tra noi, con Damian Lewis e Guy Pearce, e il crime drama Sky Original con Tim Roth L’ultimo boss di Kings Cross.

Ad agosto tornano coi nuovi episodi Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers e Billions, con Damian Lewis di nuovo insieme a Paul Giamatti per la stagione finale.

A settembre appuntamento con la Sky Original Domina, con ancora protagonista Kasia Smutniak;

Un’estate fa con Lino Guanciale e Filippo Scotti;

Unwanted – Ostaggi del mare, liberamente tratto da “Bilal”, il libro inchiesta sulle rotte dei migranti del giornalista Fabrizio Gatti;

Non ci resta che il crimine – La serie, con i protagonisti della trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno;

Entro fine 2023 l’attesissimo True Detective: Night Country, con Jodie Foster;

Serie tv e film su Sky

Nel 2024, fra le altre le novità Sky Original, troviamo anche i seguenti titoli:

Dostoevskij dei fratelli D’Innocenzo, con Filippo Timi

L’Arte della Gioia di Valeria Golino, dallo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza

Call My Agent – Italia, con un nuovo parterre di guest-star di primissimo piano

M. Il figlio del secolo dal romanzo di Antonio Scurati, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini

Il Re con Luca Zingaretti

Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti

Mary & George con Julianne Moore

Il tatuatore di Auschwitz dal bestseller di Heather Morris.

The Regime con Kate Winslet e Hugh Grant

The Sympathizer di Park Chan-wook, con Robert Downey Jr

Le nuove stagioni – in arrivo prossimamente – di House of The Dragon e The White Lotus

Le altre novità in arrivo su Sky

Tra le nuove serie a brand Sky Original, troviamo:

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883, diretta da Sydney Sibilia

La seconda stagione di Blocco 181 ancora in collaborazione con Salmo.

Piedone, con Salvatore Esposito con Salvatore Esposito erede spirituale del personaggio reso immortale da Bud Spencer

La serie TV La Mala (titolo provvisorio) sulla Milano criminale degli Anni ’70, ispirata all’omonima docu-serie Sky Original di grande successo.