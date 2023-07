Soldi Berlusconi, Dell’Utri creerà una biblioteca alla Valle dei Templi

Con parte dei soldi donatogli da Silvio Berlusconi, Marcello dell’Utri creerà una biblioteca ad Agrigento. Ecco cosa ha detto.

L’ex senatore Dell’Utri a poche ore dall’apertura del testamento del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha scoperto avergli donato 30 milioni di euro, ha promesso di realizzare una biblioteca alla Valle dei Templi di Agrigento in occasione dell’inaugurazione degli eventi per Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Il progetto

Dell’Utri è, infatti, da sempre un grande collezionista di libri antichi e alcuni mesi fa aveva manifestato la volontà di donarne una parte proprio al Parco archeologico che per questo, scopo stava recuperando un intero immobile. Ora ha annunciato di voler costruire una grande biblioteca siciliana nella Valle dei Templi.

“Sarà il mio dono per Silvio”

La biblioteca alla Valle dei Templi, ha detto dell’Utri, “sarà il mio dono e anche quello del mio amico Silvio per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sarà pronta per quella data e quando l’inaugureremo sarà un bell’evento”. ha detto parlando a La Stampa Dell’Utri, che ha confermato di voler spendere così parte dei 30 milioni lasciati in eredità da Silvio Berlusconi.

In realtà il progetto è di molto precedente alla morte del leader di Forza Italia e su questa idea è da tempo al lavoro il Parco archeologico.