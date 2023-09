Anna Lou Castoldi, chi è la figlia di Asia Argento: età, fidanzato e cosa fa nella vita

Anna Lou Castoldi è la figlia di Asia Argento e Morgan. Giovanissima ma già con tanta esperienza alle spalle. ha provato nel campo della recitazione ma poi sembra essere rivolta verso altri settori.

Anna Lou Castoldi, chi è la figlia di Asia Argento: età

Anna Lou Castoldi è la figlia di Asia Argento e Morgan. Nata nel 2001, è ancora giovanissima ma dalle sue esperienze vissuta sembra già molto più grande. Si è iscritta all’Accademia delle Belle Arti, dove studia Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo, Regia o Scrittura Creativa.

Fidanzato e cosa fa nella vita

Anna Castoldi ha tra i suoi hobby la pittura, musica, scrittura e ovviamente recitazione. Tuttavia, nella sua breve vita fin ad adesso ha fatto diverse attività: “Consegno le pizze, ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto“, conferma a Fanpage. “Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto”, ha spiegato. “Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita”, ha confessato. C’è da registrare anche qualche sua comparsa al Cinema in Incompresa, film diretto dalla madre e nella serie Netflix Baby 3. “Io sono una persona super timida, piena di insicurezza, ma l’esperienza sul set di ‘Baby 3’ mi ha aiutato, mi sono sbloccata. Ora la mia autostima è a un livello normale”.

Anna è legata sentimentalmente con una ragazza con cui convive: “Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove”.