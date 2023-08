La Galleria Vittorio Emanuele è stata presa di mira dai vandali nella serata di ieri, lunedì 7 agosto. Ecco cosa è accaduto.

Galleria Vittorio Emanuele vandalizzata a Milano: si cercano i vandali

Dopo la statua in piazza Duomo presa di mira da Ultima Generazione, non c’è pace per piazza del Duomo a Milano. Nella serata di ieri, lunedì 7 agosto, alcuni writer hanno preso di mira la facciata della Galleria Vittorio Emanuele, in pieno centro a Milano, con scritte sulla facciata. Inaugurata nel lontano 1867, la Galleria è in cima alla classifica dei luoghi da visitare in città ed è considerata un simbolo per Milano e i milanesi.

È caccia ai vandali

Deturpata da tre vandali, la Galleria rimasti ignoti la facciata della Galleria. Il fatto sarebbe accaduto poco prima delle 22.30 quando tre writer tre hanno raggiunto la cima della porzione della Galleria affacciata su piazza Duomo imbrattando il muro con delle bombolette spray. La città, dunque, si è svegliata con scritte e scarabocchi verdi e neri a pochi metri dalla dedica “A Vittorio Emanuele II. I milanesi”.

Pare che i tre siano arrivati al cornicione passando da un locale adiacente, “Terrazza Duomo 21” e poi si sarebbero dileguati sui tetti, forse usando una scala di servizio.

Galleria Vittorio Emanuele vandalizzata, il governatore Fontana: “Li prenderemo”

Il governatore lombardo Attilio Fontana, in un post sui social, ha assicurato: ‘Li prenderemo. Non possiamo accettare che le nostre città e la nostra cultura sia continuamente imbrattata e vandalizzata. Massimo della pena”, conclude.