Twitter down, problemi di accesso in tutto il mondo nell’applicazione social

Twitter down: problemi di accesso sono stati segnalati in tutto il mondo nelle ultime ore. Difficoltà di accesso alla piattaforma.

Twitter down: nelle ultime ore sono arrivate tante segnalazioni sul malfunzionamento dell’app social. Diversi utenti hanno lamentato la difficoltà di accesso alla piattaforma mentre alti hanno segnalato la lentezza del caricamento delle notizie.

Twitter down, problemi di accesso

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, tantissimi utenti hanno segnalato il malfunzionamento dell’app social di Twitter, che di recente è stato al centro di un cambio di proprietà.

Molti utenti hanno avuto la difficoltà di accesso e di login all’applicazione. Dunque, il social torna al centro di polemiche e critiche che ormai sono le protagoniste da quando Elon Musk ha preso in mano l’azienda. Il miliardario ha effettuato anche una serie di licenziamenti e molto proprio nell’area di sicurezza del social. Inoltre, questi problemi sono apparsi a pochi giorni dalla chiusura di un data center a Sacramento.

Problemi per chi utilizza l’app dal pc

Secondo Downdetected.com, che monitora il traffico della rete, i problemi ha riguardato soprattutto chi utilizza Twitter da computer ma anche la app mobile è andata spesso in tilt. Diversi hanno lamentato la difficoltà di accesso alla piattaforma, mentre altri il lento caricamento delle notizie. A qualcuno è invece apparso l’avviso: “Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti, non è colpa tua”.