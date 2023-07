Palinsesti Mediaset 2023/24, tutte le novità per la nuova stagione televisiva

Palinsesti Mediaset 2023/24, tutte le novità in arrivo per la prossima stagione televisiva. Dall’arrivo di Bianca Berlinguer all’annuncio di Temptation Island Winter, ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi sul piccolo schermo.

Palinsesti Mediaset 2023/24, le novità in arrivo: cosa ci aspetta nella prossima stagione tv?

La Mediaset ha finalmente svelato i palinsesti per la stagione televisiva 2023/24, che a quanto pare sarà piena di interessanti novità. Prima tra tutte, questo inverno, i fan di Temptation Island potranno godersi la versione Winter dell’amato reality show estivo, forte degli ascolti dell’edizione 2023 al momento in corso. I fan dei reality show possono gioire anche per il ritorno de La Talpa che, dopo anni di voci e indiscrezioni, avrà finalmente una nuova edizione, probabilmente nel 2024 su Italia Uno. Confermati i pezzi grossi come Le Iene, il “nuovo” Grande Fratello, Amici, C’è Posta per te, Uomini e Donne, Michelle Impossible, Felicissima Sera, Ciao Darwin, Zona Bianca, Quarto Grado e anche l’Isola dei Famosi. Non è detto, tuttavia, che il programma di Ilary Blasi possa trovare spazio nella programmazione per la prossima primavera. Ilary resterà alla Mediaset, ma il suo reality potrebbe slittare alla prossima stagione.

Tutti i volti nuovi: Bianca Berlinguer, Myrta Merlino, Luciana Litizzetto

La new entry più interessante è senz’altro Bianca Berlinguer che, dopo la rottura con la Rai, approda al Biscione su Rete 4 a Stasera Italia, dove affiancherà Nicola Porro e Augusto Minzolini. Prende il posto di Barbara Palombelli, confermata alla guida di Forum. La giornalista avrà inoltre un nuovo programma in prime time, probabilmente in onda di martedì. “Penso che Bianca Berlinguer porti Rete 4 in uno stadio ulteriore in termini di peso e profondità legata a tutto ciò che è attualità e politica.” -ha affermato l’AD Pier Silvio Berlusconi ai microfoni di Affaritaliani.it– “Al di là di destra o sinistra, a noi interessa il prodotto e la serietà della persona”.

La Mediaset ha inoltre confermato che sarà un altro nuovo arrivo, Myrta Merlino, a prendere il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Una nuova recluta anche per Tu si que vales, che avrà tra i giudici nientemeno che Luciana Litizzetto: “Ha una verve molto forte, il suo arrivo rafforza un programma già forte”. Niente Belen Rodriguez alle Iene, sarà sostituita da Veronica Gentili: “Ha tenuto alla grande il prime time, la strada è quella di andare verso inchieste e più attualità, idea che ci piace molto”.

Vecchie conoscenze nel palinsesto Mediaset: Enrico Papi, Checco Zalone e Gerry Scotti

La nuova stagione televisiva porterà anche ad alcuni graditi ritorni, come Enrico Papi, che dopo l’esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi, avrà un nuovo programma tutto suo e anche un nuovo gioco musicale. Torna anche Checco Zalone, che porta in tv in esclusiva il suo spettacolo Amore + Iva. Ci sarà inoltre tantissimo da fare per Gerry Scotti che, oltre ai confermati Tu si que vales, Caduta libera e Lo show dei record, avrà tra le mani due nuovi programmi: Io canto generation e una versione moderna de La ruota della fortuna. Scotti è parso entusiasta di prendere le redini di un programma storico: “Un onore prendere il testimone dal nostro Mike Bongiorno”.