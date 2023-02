Mario Lavezzi, chi è il compositore e cantautore: canzoni, Loredana Bertè, moglie, vita privata

Chi è Mario Lavezzi, storico compositore e cantautore italiano. Sia da artista che come autore, ha scritto canzoni che hanno segnato l’evoluzione della musica italiana. In carriera ha lavorato insieme a grandi nomi come Lucio Dalla, Loredana Bertè, Eros Ramazzotti e Fausto Leali. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Mario Lavezzi, storico compositore e cantautore: vita, carriera, canzoni

Nato a Milano l’8 maggio 1948, Mario Lavezzi ha 74 anni ed è uno dei più importanti cantautori e compositori italiani. Nel corso dei suoi oltre cinquant’anni di carriera, ha scritto tanti brani di successo che sono diventati pezzi fondamentali della musica italiana. Nel 1963 fonda i Trappers, gruppo in cui milita anche un giovane Teo Teocoli. Poi passa ai Camaleonti, al posto della voce Riky Maiocchi, gruppo che lascia nel 1968 per adempiere al servizio militare. Negli anni successivi fonda anche i Flora Fauna e Cemento e entra a far parte del super-gruppo Il Volo, al fianco di musicisti come Alberto Radius.

Alla sua carriera da musicista indipendente, alterna quella di autore, compositore e produttore discografico. Nel corso degli anni lavora con tanti pilastri della musica italiana, scrivendo canzoni che hanno fatto la storia. È l’autore insieme a Mogol di Vita, cantata da Lucio Dalla e Gianni Morandi, E la luna bussò e In alto mare, scritte per la potente voce di Loredana Bertè. Scrive inoltre Torneranno gli angeli e Come si cambia per Fiorella Mannoia, È tutto un attimo per Anna Oxa e Stella gemella per Eros Ramazzotti. Nel corso della sua carriera collabora anche con Fausto Leali, Jovanotti, Ivana Spagna, Loretta Goggi e Alexia, con la quale partecipa al Festival di Sanremo 2009 con il brano Biancaneve. Negli ultimi anni ha spesso lavorato con alcuni artisti della fucina di Amici, tra i quali anche Alessandra Amoroso.

Vita privata: moglie, figli, Loredana Bertè, Instagram

Forse non tutti sanno che il rapporto tra Mario Lavezzi e Loredana Bertè non era solo professionale. Tra i due, infatti, dopo il loro primo incontro nel 1975, scatta subito la scintilla. Il loro è un lungo sodalizio sia musicale che sentimentale. Oggi, il cantautore è felicemente sposato con una donna milanese. Non è tuttavia noto il nome di sua moglie, che tende a tenersi ben lontana dalla vita pubblica. La coppia ha avuto un figlio, Giulio, che ha seguito le orme del padre e ha cominciato a lavorare in ambito musicale come produttore discografico. Per essere sempre aggiornati sulla vita privata e professionale di Mario Lavezzi è possibile seguirlo sul suo profilo Instagram, dove ha accumulato oltre 5500 follower. L’artista ha inoltre un proprio sito ufficiale, dove sono disponibili ulteriori dettagli sulla sua vita privata e professionale, sulla sua produzione musicale e sugli eventi futuri che lo vedono protagonista.