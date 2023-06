The Witcher 3, prossimamente su Netflix: trama e trailer

Oltre al cinema, anche le piattaforme online continuano a sfornare novità. Su Netflix infatti arriverà The Witcher 3, serie televisiva molto seguita.

Scopriamo insieme la trama e il trailer della serie che uscirà prossimamente.

Netflix, trama di The Witcher 3

Manca ormai poco al ritorno della serie televisiva polacco-statunitense, che viene prodotta ormai dal 2019. Giunti alla terza stagione, ormai gli spettatori non vedono l’ora di scoprire che piega prenderanno le vicende che vedono coinvolto Geralt. Netflix aveva già annunciato che le riprese erano iniziato il 4 Aprile del 2022, mostrando anche il cast al lavoro, con diverse novità in merito. L’operazione ha richiesto diversi mesi, circa cinque, prima di chiudere il set intorno al mese di Settembre del medesimo anno.

Se le riprese sono durate relativamente poco, lo stesso non si può dire della fase di post-produzione, che ha richiesto più tempo del previsto, per via dei molti effetti speciali inseriti nella serie tv. Concluso anche questo step, risulta allora tutto pronto: la terza stagione di The Witcher arriverà il 29 Giugno, ma con una formula diversa, poiché divisa in due volumi. Il primo uscirà sulla piattaforma proprio il 29 di questo mese, presentando cinque episodi. Le ultime tre puntate verranno invece caricate su Netflix il 27 Luglio. Una lunga attesa tra le due parti.

Il terzo capitolo di questa serie rimane comunque molto coerente: si racconteranno le storie di Geralt, Yennefer e Ciri, mentre cercano di lottare contro le forze del male sperando di vincere, girando tutto il continente. Mentre maghi, bestie e monarchi combattono per catturare Ciri, Geralt le permette d nascondersi, con l’obiettivo di difendere anche la sua famiglia, riunitasi da poco in cerca di riparo dai “cattivi”. Yenner nel frattempo ha il compito di istruire Ciri al combattimento; per questo la porta alla fortezza protetta di Aretuza, sperando di capire quali sono i poteri che la ragazza possiede a sua insaputa. Scoprono ben presto di essere giunte in un luogo di guerra tra magia oscura e tradimento. Dovranno dunque fare di tutto per reagire, rischiando persino la vita.

Il trailer della serie tv