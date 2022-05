Bugo e Morgan a Sanremo, lite “storica”: cos’è successo? Video

Nell’edizione del Festival di Sanremo 2020 Morgan e Bugo, che si erano presentato in gara cantando un brano in coppia, furono protagonisti di una “lite storica” che è rimasta negli annali del Festival di Sanremo. Ma cos’è successo davvero in occasione di quella edizione del Festival tra i due artisti?

Bugo e Morgan a Sanremo, lite “storica” (video)

Durante l’esibizione sul palco dell’Ariston che vide protagonisti Morgan e Bugo, la coppia si è ritrovata ad essere stata squalificata.

Il motivo? Durante l’esibizione del duo per “Sincero” sul palco dell’Ariston, Morgan cambiò improvvisamente le parole del testo che finirono per insultare il collega Bugo sul palco assieme a lui. L’episodio costò la squalifica ai due artisti, e Bugo si affrettò subito a scusarsi con Amadeus. “Sono uscito emotivamente turbato. La prima cosa che volevo fare era scusarmi con Amadeus” aggiungendo che “Dopo che sono uscito dal palco non ho più incontrato Morgan”.

Qui il video della lite

Le accuse dietro le quinte, la versione di Bugo

Dopo la lite tra i due che tutta Italia aveva potuto vedere in diretta televisiva, Bugo ha voluto dire la sua in merito a quanto accaduto. In conferenza stampa, infatti, si è affrettato a spiegare che “sulla scala per arrivare sul palco, Morgan ha iniziato a insultarmi. Ha attaccato mia moglie, mi ha dato del perdente, del figlio di… e quando ha iniziato la canzone con il testo cambiato, l’unica reazione che ho avuto è stata quello di andarmene.

La cosa più assurda è che sono qua a giustificare la mia buonafede nei confronti di Marco, la bontà del progetto e la serietà con cui volevo fare questa cosa con lui. In nome dell’amicizia e della stima per lui. Non ho pensato al fatto che “se esco, mi buttano fuori”. Non solo aveva cambiato la canzone, ma mi insultava. Non potevo più rimanere lì sopra. Sapevo che avrei creato un problema alla Rai.

Ma la mia prima reazione non è stata pensare che fosse stata una cazzata”.

La versione di Morgan

Morgan invece, che è stato protagonista della miccia che ha innescato la lite, ha poi spiegato che “Bugo ha violentato Sergio Endrigo nella serata delle cover, ero incazzato. Non ha saputo reggere quel palco”. In merito al cambio di testo della canzone, Morgan ha spiegato che “Volevano farmi le scarpe ed io mi sono divertito con le armi della parola.

Mi vergogno della mia firma sulla canzone ‘Sincero’. Sono stato io a fare un favore a loro prestando il mio nome e non il contrario ed è sempre grazie alla mia presenza che Bugo è stato preso a Sanremo”.