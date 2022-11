Spice Girls insieme alla festa di compleanno di Geri Halliwell: cosa fanno oggi?

Spice Girls si sono ritrovate alla festa di compleanno di 50 anni di Geri Halliwell. Molti appassionai della band hanno subito scritto di una possibile reunion anche se all’appello al party mancava una ex componente del gruppo.

Spice Girls insieme alla festa di compleanno di Geri Halliwell

Il gruppo delle Spice Girls si è ritrovato quasi al completo alla festa dei 50 anni di Geri Halliwell. All’appello mancava soltanto Melanie Janine Brown perché impegnata.

Nelle immagini le quattro hanno ballato vecchi successi e si sono abbracciate con affetto. Poi il messaggio a Mel B : “Serata stupenda, ci sei mancata”.

David Beckham, marito di Victoria, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram scrivendo “Un’amicizia per la vita” e riprendendo le componenti del famoso gruppo ballare insieme il brano Say You’ll Be There.

Cosa fanno oggi?

La band si è formata nel 1994 quando Bob Herbert e il figlio Chris, con l’intenzione di formare un gruppo musicale, mettono un annuncio sul giornale a cui rispondono oltre 100 ragazze. Alla fine della selezione vengono scelte: Geri Halliwell, Melanie C, Melanie B, Victoria Adams e Michelle Stephenson ma quest’ultima abbandona presto per motivi personali ed al suo posto viene ingaggiata Emma Bunton, il cui nome originario è Touch.

Dopo il successo mondiale, ecco cosa fanno oggi.

Geri Halliwell ha deciso di dedicarsi il più possibile la famiglia. L’ex cantante ha due figli: un maschietto nato dall’unione con Christian Horner e una femmina di 12 anni nata dalla precedente relazione con Sacha Gervasi.

Melanie C o Mel C, pseudonimo di Melanie Jayne Chisholm, ha provato la carriera da solista pubblicando anche 7 album: nel 1999 Northern Star; nel 2003 Reason; nel 2005 Beautiful Intentions; nel 2007 This Time; nel 2011 The Sea; nel 2012 Stages ed infine nel 2016 Version of Me.

Victoria Beckham, o Victoria Caroline Adams, nota anche con lo pseudonimo di Posh Spice si è sposata con l’ex calciatore inglese David Beckham. Dopo lo scioglimento del gruppo non ha avuto grandi attività musicali producendo solo un album. Poi dalla musica è passata alla moda. Nel 2005 ha creato il suo marchio VB Rocks, mentre nel settembre 2006 ha prodotto insieme al marito il marchio DVB Style, per il quale ha firmato una nuova collezione di jeans e una linea di profumi.

Emma Lee Bunton anche lei dopo lo scioglimento del gruppo ha provato la carriera da solista. Non ha avuto molto successo ma nel 2019 si è dedicata al suo secondo album. Infine, Melanie Janine Brown, nota anche con lo pseudonimo di Melanie B, Mel B e Melanie G ha avuto anche lei una carriera da solista ma ultimamente ha dovuto affrontare diversi problemi di salute.