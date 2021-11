Chi è Loredana Bertè, la cantante che ha cambiato la musica italiana

Loredana Bertè è una cantautrice di 71 anni di origini calabresi, tra le più amate nel panorama musicale italiano. È la sorella minore di Mia Martini e nella sua carriera ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti che l’hanno resa il personaggio celebre e poliedrico che tutti conosciamo. Ecco chi è Loredana Bertè.

Chi è Loredana Bertè: biografia e carriera

Loredana Bertè viene al mondo a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950, a distanza di tre anni esatti dalla sorella Mia Martini, deceduta prematuramente nel ’95. La cantante inoltre cresce con i genitori insegnanti e insieme alle altre due sorelle: Leda e Olivia. L’infanzia non è semplice. Il padre, violento, e la madre, assente, impongono alle giovani Bertè una disciplina molto rigida che, secondo la cantante, saranno causa dei problemi psicologici di Mia Martini, morta poi per overdose.

La giovane Loredana negli anni ’60 inizia a frequentare il Piper Club di Roma. Qui incontra molti artisti di talento, da Patty Pravo a Renato Zero, con cui stringe amicizia. È così che inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Tra timidi EP e partecipazioni televisive, la vera svolta per la carriera della cantante arriva nel 1975. Allora il brano Sei Bellissima è il primo grande successo discografico che fa imporre Loredana Bertè all’attenzione pubblica. Con il successivo Dedicato, lanciato nel 1978, la fama cresce, ma è solo nel decennio successivo che la cantante raggiunge l’apice della celebrità. Registra i fortunati brani E la luna bussò, Non sono una signora, In alto mare, che scalano le classifiche dei dischi migliori della storia italiana.

Nel frattempo la cantante vince numerosi premi: da Festivalbar, a Un disco per l’estate, da Wind Music Awards, a Vota la voce. Collaborando, nel frattempo, con i più affermati musicisti italiani. Si contano, tra gli altri, Edoardo Bennato, Pino Daniele, Biagio Antonacci. In tutto, Loredana Bertè partecipa a ben dodici edizioni del Festival di Sanremo e nella sua lunga carriera musicale riesce a pubblicare 22 album, 2 EP e 4 raccolte ufficiali, vendendo più di 7 milioni di dischi.

La vita privata della cantante

La vita privata di Loredana Berté è fin da subito molto movimentata. Negli anni Settanta si lega al tennista Adriano Panatta, poi si avvicina a Red Canzian o Mario Lavezzi. Nel 1983 sposa Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario del caffè Hag, ma il loro matrimonio finisce nel giro di quattro anni.

Nel 1989 ritrova l’amore con il famoso tennista svedese Björn Borg, presentatole proprio dal suo ex Panatta. Si tratta di una relazione molto tormentata al punto che, poco prima del matrimonio, Borg tenta il suicido, salvandosi solo grazie all’intervento della compagna. La cantante lo lascia poi nel 1992, in seguito ad un periodo di forte stress. La cantante non ha figli.