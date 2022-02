Chi è Fausto Leali, icona della musica italiana: moglie, figli, malattia, GF

Chi è Fausto Leali? L’icona della musica italiana anni ’60 e ’80 oggi ha 77 anni. La sua possente voce è rimasta nel cuore di moltissimi italiani, grazie a pezzi cult come A chi, Io amo, Mi manchi e Ti lascerò. Chi è sua moglie? Ha figli? Che malattia ha avuto? Tutto su vita privata e carriera dell’artista, dalle canzoni più famose alla sua partecipazione al GF Vip.

Chi è Fausto Leali, vita privata e carriera

Fausto Leali, nato a Nuvolento in provincia di Brescia il 29 Ottobre 1944, è uno dei cantanti più iconici e amati della storia della musica italiana. La sua possente e inconfondibile voce ha conquistato intere generazioni di appassionati, con brani come A chi, Io amo, Mi manchi e Ti lascerò. Nasce in una famiglia povera ma amorevole. Aiuta in casa lavorando fin dalla prima adolescenza, ma i suoi familiari lo sostengono e incoraggiano la sua passione per la musica: sono loro a regalargli la sua prima chitarra.

Il suo primo ingaggio arriva a soli 14 anni, a 16 fa già parte dell’orchestra jazz di Wolmer Beltrami. Nel 1961 incide il suo primo 45 giri, Il mondo di Suzie Wong, con lo pseudonimo di Fausto Denis. Fausto Leali trova il primo successo cinque anni dopo, con la celebre A chi, che vende quattro milioni di copie in tutto il mondo.

Negli anni successivi sforna un successo dopo l’altro, conquistando gli italiani con la sua voce potente e unica. Dal 1968 al 2009 partecipa a tredici edizioni del Festival di Sanremo, con pezzi storici come Deborah, Un’ora fa, Io amo e Mi manchi. Nel 1989 vince la kermesse musicale con Ti lascerò, in coppia con Anna Oxa. Oggi il cantante continua ad essere molto seguito anche sui social: ha un profilo instagram ufficiale con oltre centomila follower.

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, l’espulsione choc del cantante

Nel 2020, Fausto Leali è stato uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il cantante fu tuttavia protagonista di un episodio increscioso.

Dopo nemmeno una settimana dall’inizio del reality, Fausto Leali fu espulso dal programma per aver utilizzato più volte epiteti razzisti nei confronti del concorrente Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.

La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/5QIBnWGmO5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2020

Vita privata: moglie e figli

Fausto Leali, nel corso della sua vita, è stato sposato tre volte. La prima dal 1968 al 1983, con la cantante e compositrice Milena Cantù. Con la sua prima moglie l’artista ha avuto due figlie: Deborah e Samantha. In seguito ha sposato Claudia Cocomello, con la quale ha avuto altri due figli, Lucrezia e Francis Faustino. Dopo due matrimoni falliti, Fausto Leali non si è arreso e ha ritrovato l’amore con na delle sue coriste, Germana Schena.

I due hanno trent’anni di differenza e sono sposati dal 2014. Dal loro amore è nato il quinto figlio del cantante, il piccolo Andrea. Fausto Leali è molto legato alla sua famiglia allargata: “L’amore è una cosa molto bella, molto importante. È vero che ho avuto tre mogli, ma l’amore ritmane, eterno. L’amore dei figli è il più forte”. Negli ultimi anni, il cantante è diventato anche nonno: le sue figlie Samantha e Deborah gli hanno donato due nipotine, di 13 e 14 anni.

Che malattia ha Fausto Leali?

Nel 2017 Fausto Leali è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per colpa di un’ernia, al Policlinico di Monza. Il cantante non ha fortunatamente avuto problemi durante l’operazione. Due anni dopo l’artista ha preoccupato tutti i suoi fan presentandosi a Domenica In indossando un paio di occhiali da sole, che ha tenuto per tutta la durata dell’intervista di Mara Venier. La presentatrice ha poi rassicurato il pubblico: “Ha gli occhi coperti perché ha subito un intervento alla cataratta, ma sta bene”. “Ci sono troppe luci nelle studio e il medico mi ha sconsigliato di togliere gli occhiali” ha poi specificato il cantante.