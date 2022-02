Makari 2, la canzone: testo e significato

La seconda stagione di Makari è pronta a ripartire a gonfie vele e avrà anche una nuova sigla. Tra i protagonisti della nuova stagione ci saranno gli attori Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore.

Makari 2, sigla: il significato

La nuova sigla della serie tv Makari è stata realizzata da Ignazio Boschetto ed è cantata da Il Volo, gruppo canoro già vincitore del Festival di Sanremo di cui il giovane fa parte (assieme agli altri membri Piero Barone e Gianluca Ginoble).

Ma che significato ha? Il brano è un omaggio alle bellezze della Sicilia e Boschetto, per scrivere il brano, ha tratto ispirazione anche da alcuni brani molto radicati nella tradizione della regione.

“Questa è una canzone che racconta la mia Sicilia, terra di saggi e stolti, fatta di diavoli e santi. Un brano ben attaccato alle tradizioni. Per me che l’ho scritta è un onore raccontare questa terra attraverso una fiction”, ha fatto sapere Boschetto. Le musiche sono state composte da Ralf Hildenbeutel, famoso compositore tedesco.

Makari, il testo della sigla

Sai quante volte vorrei andare via

Da questa terra di diavoli e santi

Ma Màkari è casa, è gioia e dolore

Questa è la terra mia

Terra di saggi e terra di stolti

Di gente che il cuore lo prende e lo dona

Chi viene in Sicilia piange due volte

Màkari è casa mia

Chista è na storia nu pocu curiosa

Nu pocu scuntrusa che parla d’amore

Per le tradizioni, per le mie radici

Ma Makari è casa e il cuore canta per te

Canta più forte ma fallo in silenzio

Perché qui nessuno ci sente e ci vede

Ma Makari è casa, è gioia e dolore

Makari non la dimentico, dimentico, dimentico più

Chista è na storia nu pocu curiosa

Nu pocu scuntrusa che parla d’amore

Per le tradizioni, per le mie radici

Ma Makari è casa e il cuore canta per te