Chi è Piero Barone de Il Volo: altezza, fidanzata, carriera

Piero Barone è un tenore italiano di 28 anni, nato in Sicilia. È conosciuto per essere membro insieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto del gruppo di successi Il Volo. Il ragazzo originario di Naro ha già inciso 6 album da studio e 4 live, ma non ha mai trascurato la propria vita sentimentale. Ha avuto infatti relazioni con alcune ragazze famose. Ecco chi è Piero Barone.

Chi è il tenore de Il Volo: biografia, altezza e carriera

Piero Barone nasce a Naro, in provincia di Agrigento, il 24 giugno 1993 e oggi è alto 175 cm. Fin da bambino prende lezioni di canto, grazie al nonno Pietro che le paga per lui. A 16 anni partecipa al talent show per bambini Ti lascio una canzone, durante il quale conosce i suoi futuri compagni di avventure Gianluca e Ignazio.

Prima i giovanissimi cantanti si chiamano The Tryo, poi nel 2011 cambiano il nome del gruppo in Il Volo, per omaggiare la canzone Volare. Notato dall'etichetta discografica statunitense Geffen Records, il trio viene messo sotto contratto e comincia a raccogliere successo oltreoceano. Anche in Italia diventano presto celebri, incidendo numerosi album e vincendo l'edizione del 2015 del Festival di Sanremo.

Chi è la fidanzata di Piero Barone?

Piero Barone ha avuto una relazione molto seria con Valentina Allegri, figlia dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Sembrerebbe che i due si siano lasciati per gli eccessivi impegni lavorativi del ragazzo. Successivamente, il talentuoso cantante è stato legato sentimentalmente alla "iena" Veronica Ruggieri, con la quale però il rapporto è giunto a termine. Adesso lei frequenta Niccolò De Divitiis.