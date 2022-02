Chi è Domenico Centamore, attore siciliano della serie tv “Makari”

Domenico Centamore è un attore siciliano che in più occasioni ha collaborato con Claudio Gioè. È tra i protagonisti della serie tv Makari

Chi è Domenico Centamore

L’attore Domenico Centamore, originario di Scordia in provincia di Catania, è nato il 24 settembre 1967. Cresciuto fin da piccolo con una grande passione per la recitazione, Domenico ha esordito sul grande schermo nel 2000 grazie al film I cento passi e da lì in avanti la sua carriera è stata un crescendo di successi.

Nel 2008 ha infatti interpretato Balduccio di Maggio nel film Il Divo di Paolo Sorrentino e nel 2009 lo si è visto nel set della miniserie L’isola dei segreti – Korè di Ricky Tognazzi ma anche in La matassa con Ficarra e Picone. Lo si ritrova poi ne La Trattativa del 2014 di Sabina Guzzanti e nel film Il giudice meschino. Nel 2015 recita nella serie tv Lampedusa.

Le collaborazioni con Claudio Gioè

Nel febbraio 2022 Domenico Centamore tornerà protagonista di una serie tv Rai, Makari, assieme a Claudio Gioè. Assieme all’attore palermitano, però, ha già avuto modo di lavorare in diverse altre occasioni come come nel caso del film La matassa del 2009, La mafia uccide solo d’estate del 2013 di Pif, la fiction Squadra antimafia 2 – Palermo oggi del 2010 e La mafia uccide solo d’estate del 2016-18.

Vita privata

Della vita privata di Domenico Centamore si sa pochissimo anche perchè l’attore è molto attento a non esporsi troppo con le telecamere.

Ha una pagina Instagram seguita da 7300 followers dove posta foto riguardanti se stesso e il suo lavoro.