Oroscopo Settimanale Branko 4-10 dicembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 4 al 10 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di dicembre? Come si evolverà l’influenza degli astri nel corso della settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 4-10 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità e quanti cambiamenti ci aspettano in questi primi giorni di dicembre? Quali saranno i segni più fortunati della settimana? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 4 al 10 dicembre.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Natale 2023, le previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

I nati nell’Ariete si focalizzano sul proprio ambiente circostante. Gli astri vi rendono più attenti e perspicaci in questi primi giorni di dicembre. Non è difficile per voi percepire i piccoli cambiamenti di umore delle persone attorno a voi, siate comprensivi con chi sta attraversando un periodo difficile. Occhio però a non farvi trascinare giù: non aiuterete nessuno se non fate altro che compatirvi.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

Non c’è un momento di pace per i nati nel Toro. Avete un disperato bisogno di un po’ di solitaria tranquillità, ma siete circondati da persone che pretendono la vostra attenzione. A volte è necessario fare dei sacrifici per mandare avanti la baracca, mettete da parte timidezza e nervosismo e datevi da fare. Avrete l’occasione per dedicarvi a voi stessi nel weekend.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

I nati nei Gemelli dovranno lasciarsi un po’ andare. Lasciatevi guidare dall’istinto del momento, date pieno sfogo alla vostra fantasia dedicandovi ai progetti a voi più cari. In particolare, cercate un modo creativo per dimostrare il vostro affetto alle persone a voi care, in molti han fatto sacrifici per consentirvi di inseguire i vostri sogni.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

Empatia e compassione sono le doti migliori dei nati nel Cancro. Siete pieni di impegni e incombenze ma non riuscite a stare con le mani in mano quando qualcuno ha bisogno di voi. Non sentitevi in colpa a mettere da parte i doveri per un momento per dare il vostro supporto a chi ne ha bisogno. C’è sempre tempo per rimediare, soprattutto quando c’è qualcuno pronto a darvi manforte.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

Nuovi inizi e vecchi legami per i nati nel Leone. Avrete molte occasioni per rinnovarvi nei prossimi giorni, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Tante nuove opportunità e nuove conoscenze rinfrescheranno il vostro futuro. Occhio però a non perdere di vista le vostre origini, costruite il vostro futuro tenendo i piedi ben saldi sul vostro passato.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

I nati nella Vergine dovranno decidersi a mettersi in gioco. Non otterrete nulla se vi limitate a stare in disparte a calcolare ogni minima possibilità. L’unico modo per fare passi avanti è agire in prima persona: rimboccatevi le maniche e siate pronti a dare il 100% se volete uscirne soddisfatti. Avete molto da dare, ma sta a voi dimostrare che siete in grado di tenere il passo.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

Piccoli squilibri improvvisi fanno tremare i nati nella Bilancia. Pochi veri ostacoli nei prossimi giorni, se si esclude qualche sgambetto di troppo nel fine settimana. Basta poco però per farvi scattare, temete che ogni bisbiglio sia un attacco alle vostre spalle. Ignorate le malelingue, sia quelle vere che quelle presunte. Proseguite con fiducia sulla vostra strada.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

I nati nello Scorpione dovranno concedersi qualche momento di relax in più. Da tempo vi fate costantemente in quattro, senza mai fermarvi un attimo a respirare. Per una volta sforzatevi di dire di no, prendetevi del tempo per ricaricare le batterie e dedicarvi a voi stessi. Un attimo di pausa è forse quel che vi serve per rivalutare il vostro percorso da un’altra prospettiva.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

Le luci dei riflettori non spaventano i nati nel Sagittario. Le vostre ultime imprese hanno attirato l’attenzione di tutti, ma un po’ di pubblico non vi spaventa. Avete la determinazione e forza di volontà necessarie per vivere quest’esperienza fino in fondo, ignorando le critiche di chi prova solo invidia. Finite quel che avete iniziato e preparatevi a raccoglierne i frutti.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

I nati nel Capricorno dovranno sforzarsi di ascoltare di più. Ci vuole poco a passare da risoluti a testardi, tendete ad impuntarvi troppo senza dare opportunità agli altri di dire la loro. Non c’è nulla di male a cedere le redini per una volta, non cercate di forzare a tutti i costi gli altri a seguire le vostre idee. Anche in amore siate più aperti alle novità, non mettete il broncio se non si fa quel che dite voi.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

Stop alle spese per i nati nell’Acquario. La vostra situazione finanziaria è fin troppo ballerina al momento per permettervi sfizi non necessari. Tagliate il superfluo almeno per un po’ e cercate l’occasione giusta per recuperare. Consolatevi con l’amore e l’amicizia, avrete molte occasioni sia per conoscere persone nuove che per rinnovare il legame di coppia.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 4-10 dicembre

I nati nei Pesci si innamorano del rischio. Date il meglio sul filo del rasoio, lanciandovi nella mischia incuranti del pericolo. Gli astri premiano gli audaci, non abbiate paura di tentare il tutto per tutto. Occhio però a non lasciare in bilico chi si fida di voi, abbiate cura delle persone che vi circondano.