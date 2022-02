Chi è Claudio Gioè: biografia, vita privata, serie tv, Makari

Claudio Gioè è un attore palermitano che interpreterà Saverio Lamanna nella serie tv “Makari” in onda su Rai 1 dal 7 febbraio 2022.

Chi è Claudio Gioè: biografia

Claudio Gioè, nato il 27 gennaio 1975 a Palermo, è un attore che ha preso parte negli ultimi anni a diverse serie tv. Diplomato al liceo classico Garibaldi di Palermo, si trasferisce poi a Roma dove ottiene il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

La sua carriera inizia dal teatro, dove frequenta dei seminari con Luca Ronconi e porta in scena diversi spettacoli. Il suo esordio al cinema è nel 1998 nel film The Protagonists per poi essere chiamato anche per le pellicole I centi passi nel 2000 e La meglio gioventù nel 2003.

Le serie tv

La notorietà di Claudio Gioè, però, aumenta moltissimo anche grazie alle serie tv a cui partecipa. Nella miniserie Operazione Odissea a cui partecipa interpreta il sostituto procuratore Antonio Ingroia e due anni più tardi è Ivan Amidei nella serie Codice Rosso.

Nel 2007 nella serie Il capo dei capi veste i panni di Totò Riina ed è stato nel cast anche nella miniserie Squadra antimafia – Palermo oggi. La sua carriera nelle serie tv, però, con gli anni non si ferma. Nel 2012 lavora infatti alla serie tv Il tredicesimo apostolo (dove interpreta un prete e professore universitario di teologia) mentre nel 2020 è stato protagonista della serie Passeggeri notturni. Recentemente è stato tra i protagonisti della fiction Vite in Fuga e a febbraio 2022 lo ritroveremo come personaggio principale nella serie tv Makari.

Vita privata

Claudio Gioè è un attore riservatissimo che fa trapelare poco o nulla della sua vita privata. Di lui sappiamo che non è sposato e non ha figli e attualmente dovrebbe essere single. Negli anni passati, però, ha avuto una lunga relazione con la collega Pilar Fogliati, ma i due non stanno più insieme.

Claudio Gioè non ha un account personale Instagram.