Chi è Ester Pantano, attrice siciliana protagonista della fiction “Makari”

Ester Pantano è un'attrice siciliana scelta come co-protagonista della serie tv Makari in onda su Rai 1. Ecco la sua carriera

Ester Pantano è un’attrice siciliana che sarà tra i protagonisti della fiction Rai “Makari” in onda dal 7 febbraio 2022.

Chi è Ester Pantano

Ester Pantano, nata il 29 giugno 1990 a Catania, è un’attrice che, prima di intraprendere questa strada, ha praticato la ginnastica artistica a livelli agonistici (viprotncendo titoli nazionali e regionali). Diplomata al liceo scientifico, decide di iscriversi a Lingue e Letterature straniere all’università decidendo, però, di lasciare questi studi al secondo anno.

Da quel momento in poi si impegnerà a studiare per entrare nel mondo dello spettacolo frequentando il centro sperimentale di cinematografia a Roma e il centro di formazione scenica di Catania. Il suo debutto in tv è nel 2013 in un episodio de Il commissario montalbano. Dal 2012 al 2014 muove i primi passi da attrice recitando a teatro ma comprende che, per diventare un volto di successo, deve approfondire le sue conoscenze.

Tra il 2015 e il 2016, dunque, si reca a Parigi, Pechino e in California per studiare le lingue e partecipare a corsi di recitazione.

La carriera

La carriera vera e propria di Ester Pantano nel mondo dello spettacolo inizia nel 2018 quando, tornata in Italia, è co-protagonista del film ideato per la tv La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata. Nello stesso anno Paolo Virzì la chiama per recitare un piccolo ruolo nel film Notti Magiche mentre nel 2019 prende parte al film Labbra blu diretto da Andrea Rusich.

Nella serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore è l’agente di polizia Jessica Matarazzo.

La serie tv “Makari”

Un grande successo di Ester, però, arriva nel 2021 quando è scelta come co-protagonista della serie tv Makari (che prende il nome da una località siciliana). Il ruolo che ricopre (sia nella prima che nella seconda stagione della fiction) è quello di Suleima Lync, studentessa di cui il protagonista Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè) si innamora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ester Pantano 🇮🇲🫀🇸🇴 (@ester_pantano)

Curiosità

Ester Pantano è amante degli animali, soprattutto dei cavalli. Non si sa se sia fidanzata oppure no e ha una pagina Instagram molto aggiornata.