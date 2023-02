Simona Ventura dice addio all’Isola dei Famosi: a dichiararlo lei stessa in tv

Il mondo della televisione viene colpito da una notizia inaspettata: Simona Ventura dice addio all’Isola dei Famosi, sorprendendo tutti. Un programma che le ha permesso di crescere, farsi conoscere e apprezzare.

Ad annunciare il suo allontanamento dal reality show lei stessa in tv.

Addio all’Isola dei Famosi: lo annuncia Simona Ventura

Una comunicazione inattesa quella di Simona Ventura, fatta tra l’altro in televisione. La conduttrice classe ’65, ospite del programma “Bella Ma” – condotto da Pierluigi Diaco – si è lasciata andare a delle dichiarazioni, annunciando il suo addio al famoso programma.

La conduttrice – e attrice – italiana ha dunque annunciato i suoi prossimi obiettivi – lavorativi e non – durante la puntata di Giovedì 16 Febbraio 2023, insieme a Paola Perego, amica e collega. Le due infatti conducono – congiuntamente – il programma “Citofonare Rai2”. Simona Ventura ha così parlato dei programmi futuri e di quello che accadrà, rivelando le sue intenzioni sull’Isola dei Famosi.

Senza la trasmissione di Pierluigi Diaco, forse, la soubrette emiliana non avrebbe mai anticipato una notizia così scottante. Lei stessa lo ha dichiarato, sorprendendo tutti:

“Non tornerei mai a condurre l’Isola dei famosi perché l’ho fatta nel momento migliore con le migliori possibilità ma poi è cambiata la televisione fondamentalmente e quindi mi piace di più Citofonare Rai2 o stare al tavolo con Fabio Fazio (a Che tempo che fa)”.

Dopo la notizia dell’ex conduttrice di “Quelli che il calcio” appare chiaro che non ci sarà mai più un suo ritorno in qualità di conduttrice. Dopo aver portato avanti le prime otto edizioni (fino al 2011), ha poi lasciato il posto a diversi colleghi: Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e, infine, Ilary Blasi, dalla quindicesima edizione in poi (ovvero dal 2021). Ben otto anni, dimostrando la sua grande bravura e professionalità.

