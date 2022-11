Luciano Punzo, chi è il modello e influencer al GF Vip 7: fidanzata, figlia, ex compagna

Chi è Luciano Punzo, modello e influencer napoletano tra i possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Vincitore di Mister Italia nel 2017, ha già diverse esperienze televisive. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Luciano Punzo, vita privata e carriera del modello napoletano

Nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, il 26 marzo 1994, Luciano Punzo è un modello 26enne molto noto sia al pubblico televisivo che a quello del web.

Nel corso della sua carriera ha posato in servizi fotografici con personaggi del calibro di Taylor Mega e Antonella Fiordelisi. È inoltre il testimonial di Adalet, il marchio di abbigliamento di proprietà di Fabrizio Corona. Nel 2017 si assicura il titolo di Mister Italia, il concorso nazionale per i modelli più belli del nostro paese. Fa la sua prima esperienza televisiva nel 2020, quando partecipa a Pechino Express in coppia con l’ex concorrente del GF Gennaro Lillio.

I Guaglioni sono però costretti a ritirarsi a causa di un infortunio di Luciano. Il modello torna poi a far parlare di se grazie a Temptation Island. Punzo partecipa come tentatore all’edizione 2021, durante la quale conquista l’amore di Manuela Carriero. È possibile seguire la carriera e la vita privata di Luciano Punzo tramite i suoi social: il modello ha un profilo Instagram con oltre 246mila follower e un account TikTok dove ha superato i 127mila.

Vita privata: fidanzata, figlia, ex compagna

Luciano Punzo è fidanzato con Manuela Carriero dalla fine della loro esperienza a Temptation Island 2021. La giovane impiegata pugliese ha lasciato per lui il suo ex Stefano Sirena, con il quale stava da 4 anni e mezzo.

Nonostante qualche difficoltà iniziale, Luciano e Manuela formano una coppia molto solida, al punto che il modello ha deciso di farle conoscere sua figlia. In passato, infatti, Punzo ha avuto una relazione importante con Valeria Iacomino, una ballerina del Teatro San Carlo. Dall’amore con la sua ex compagna nasce sua figlia, Eva, che oggi ha circa tre anni.

Luciano Punzo nuovo concorrente al GF Vip 7

Secondo alcune indiscrezioni, Luciano Punzo è pronto a tornare in tv.

Il modello farebbe parte della seconda tornata di concorrenti pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Al suo fianco, pronti a partecipare al reality di Alfonso Signorini, ci sarebbero celebrità del calibro di Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Micol Incorvaia.