Pechino Express 2022: concorrenti, quante puntate, quando inizia e dove vedere la nuova stagione

Pechino Express 2022 è pronta a partire con una nuova edizione per la prima volta in chiaro. Le coppie sono 10 e si preparano a una grande avventura in giro per il mondo. Ecco come sono divisi i concorrenti e dove vedere la nuova edizione.

Pechino Express 2022: concorrenti e quante puntate

Pechino Express nella versione 2022 è pronto a partire con 10 coppie pronte a esplorare territori fantastici e a conoscere culture straordinarie, lontane dalle proprie: l’itinerario si sviluppa – in dieci puntate – lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale nella futuristica Dubai.

Ecco le dieci coppie in gara: Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

Quando inizia e dove vedere la nuova stagione

La nuova stagione inizia a partire dal 6 settembre, ogni martedì alle 21.15, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. La nuova edizione (la prima prodotta dalla pay tv) andrà in onda in chiaro per la prima volta su Tv8. La novità di questa stagione è che le coppie non solo si muovono in autostop e affrontano duri percorsi a piedi, ma devono anche attraversare il deserto in dromedario e salire su treni, trattori, barche.

