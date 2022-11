Luciano Punzo e Manuela si sono lasciati? Il modello entra al GF da single

Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati? Il noto modello napoletano si è presentato al GF Vip 7 dichiarandosi single. Manuela ha confermato l’addio con un dolce messaggio di supporto su Instagram. Che cosa è successo tra i due?

Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati: che cosa è successo?

L’entrata di Luciano Punzo nella casa del Grande Fratello Vip 7 ha sconvolto molti suoi fan a causa delle dichiarazioni del modello. Nella sua clip di presentazione, infatti, si è inaspettatamente dichiarato single, nonostante per molti fosse ancora fidanzato con la brindisina Manuela Carriero.

A quanto pare, tuttavia, i due si sarebbero lasciati da qualche tempo.

Manuela e Luciano si erano conosciuti durante l’edizione 2021 di Temptation Island. La 32enne partecipava al programma insieme a Stefano Sirena, ex giocatore di basket e suo compagno da 4 anni, mentre il Punzo era in gioco come single, nel ruolo di tentatore.

Tra i due scatta subito la scintilla. Una volta conclusa la trasmissione, Manuela si lascia alle spalle la storia con Stefano e comincia a frequentarsi con Luciano. I due hanno qualche difficoltà all’inizio ma iniziano persino a convivere. Dopo poco più di un anno, tuttavia, le cose sembrano essere cambiate.

La conferma di Manuela e il messaggio su Instagram: “Vivi al meglio questa nuova avventura”

Nelle scorse ore anche Manuela Carriero ha confermato la fine della sua storia con Luciano.

L’influencer ha pubblicato una storia Instagram in cui lancia un messaggio all’ex fidanzato, augurandogli una bella esperienza al GF Vip. Le parole di Manuela sono molto affettuose: “Sei un power bank carico di energia pura, forza, valori e tanto amore. Porti il sole ovunque vai e sono certa che col tuo sorriso contagioso conquisterai tutti. Sono stata molto fortunata ad averti nella mia vita. Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me.

Ti auguro di vivere al meglio questa nuova avventura, mettici il cuore come sempre. In bocca al lupo Lully, Manu”.