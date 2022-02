Chi è Taylor Mega, influencer e modella

Taylor Mega è una modella e imprenditrice italiana, influencer e volto televisivo.

Chi è Taylor Mega

Taylor Mega è una modella, influencer e imprenditrice italiana (nata il 31 ottobre 1993) che ha cominciato a muoversi sui social quando aveva solo 15 anni (esattamente su MySpace) e da quel momento ha iniziato a costruire la sua fama. Viene da un piccolo paese del Friuli (si chiama Carlino) e le sue origini sono umili.

I suoi genitori erano allevatori di tacchini ed ha una sorella di nome Giada anche lei influencer. In televisione ha partecipato al reality L’isola dei Famosi e il suo seguito è esponenzialmente aumentato. Ha partecipato anche al Grande Fratello Vip. Fa spesso discutere per il suo comportamento sopra le righe e per i suoi flirt. All’anagrafe è registrata con Elisa Todesco ma il suo soprannome la accompagna da quando aveva solo 15 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor MEGA👑👸🏼✨💘 (@taylormegatiktok)

Storia d’amore

Tony Effe, cantante del gruppo Dark Polo Gang. Con Sfera Ebbasta ha poi avuto una piccola relazione e successivamente si è legata a Flavio Briatore. Taylor Mega è stata fidanzata concantante del. Con Sfera Ebbasta ha poi avuto una piccola relazione e successivamente si è legata a Flavio Briatore. Anche quest’ultima relazione, però, non è durata molto a causa di Elisabetta Gregoraci.

Quanto guadagna

Taylor ha dichiarato di guadagnare 8 mila euro per ogni post Instagram.