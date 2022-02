Il cantante mascherato 2022: quando inizia, maschere, giuria, cast

Il cantante mascherato 2022: quando inizia il programma musicale in onda su Rai1 in prima serata con nuove maschere e novità

Il cantante mascherato 2022: quando inizia il programma musicale condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Nuove maschere ma anche importanti novità. New entry anche nella giuria.

Il cantante mascherato 2022: quando inizia

Il programma musicale e di spettacolo “Il cantante mascherato” torna su Rai1 venerdì 11 febbraio alle 21.35. Saranno sei prime serate condotte da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

Milly Carlucci presenta la terza edizione de “Il cantante mascherato”, prodotto da Endemol Shine Italy, show che ha avuto un grande riscontro anche nel pubblico dei giovanissimi la scorsa stagione televisiva che torna con alcune novità.

“Per molti cantanti – dice la padrona di casa – la maschera, significa libertà di fare tutto ciò che non hanno mai fatto, l’opposto di nascondere, e di conseguenza grande musica e gioia, per questo abbiamo voluto alleggerire i costumi, in modo che gli artisti si possano muovere ed esibire con maggiore agilità e disinvoltura”.

Il cantante mascherato 2022: maschere

La caratteristica principale del programma è cantare senza farsi riconoscere. Sotto poi le maschere si celano altrettanti personaggi famosi.

Ecco quelle scelte nella terza edizione de “Il cantante mascherato”:

Il cantante mascherato 2022: giuria

Ci sono novità e cambiamenti anche nel pacchetto giuria: i quattro investigatori d’eccezione sono Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa.

Il cantante mascherato 2022: cast

Milly Carlucci nella conferenza stampa di presentazione dello show, ha fornito anche qualche indizio sulle maschere: “Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo”.

I cantanti mascherati quest’anno potranno rispondere in diretta alle domande degli investigatori. La loro voce sarà contraffatta, ma le pause, le frasi e le inflessioni saranno ulteriori indizi a disposizione di investigatori e pubblico per giocare a indovinare.

Solo pochissimi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei concorrenti avvolte nel mistero più assoluto persino nel backstage. Infatti, per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i personaggi devono indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico.

Nella prima puntata de Il Cantante Mascherato, dedicata ai duetti, i concorrenti si esibiranno insieme a 12 Vip: Orietta Berti, Morgan, Fausto Leali, Cugini di Campagna.

E poi ancora Marco Masini, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena, Memo Remigi, Mietta, Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio.