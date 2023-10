Filippo Gili, chi è il compagno di Vanessa Scalera: vita privata, carriera, figli

Chi è Filippo Gili, compagno di Vanessa Scalera. Scopriamo qualche informazione in più sul fidanzato dell’attrice protagonista di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Filippo Gili, compagno di Vanessa Scalera: vita privata, carriera

Nato a Roma nel 1966, Filippo Gili ha 57 anni ed è il compagno di vita di Vanessa Scalera, attrice protagonista della serie tv Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Anche lui è un attore con un background nel teatro e nella televisione. Si è formato artisticamente all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico e si è fatto le ossa sia sul palco che in cabina di regia. Ha recitato per Luca Rondoni e ha diretto lui stesso diversi spettacoli tra cui A porte chiuse di Jean-Paul Sartre, Aspettando Godot di Samuel Beckett e Spettri di Henrik Hibsen. In carriera Filippo Gili ha inoltre scritto e diretto diverse opere teatrali e lungometraggi originali. Tra questi ultimi ricordiamo Casa di bambola, Prima di andar via e L’ultimo raggio di luce. In tv è apparso Gili è apparso in diverse fiction, tra cui Buongiorno mamma, dove ha recitato al fianco di Raoul Bova.

Vita privata, la relazione con l’attrice: la coppia ha figli?

Filippo Gili e Vanessa Scalera, una volta resa pubblica la loro relazione, han confessato di mal sopportare la presenza ingombrante dei riflettori sulla loro vita privata. Stanno insieme da più di dieci anni, non hanno figli e preferiscono vivere il proprio amore a porte chiuse. La situazione si è fatta più pressante per la coppia dopo il successo di Imma Tataranni. “La vivo male però mi hanno detto che mi ci devo abituare.” -ha spiegato Scalera parlando dell’improvvisa attenzione dei media, in un’intervista concessa a Fanpage.it– “Dopo il finale di stagione, secondo me cadrà tutto nel dimenticatoio. Mi ha sconvolto perché io ho una vita normalissima. Studio, poi vado al supermercato… Non sono una rockstar. Ci devo fare il callo”.