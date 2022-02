Chi è il Cavalluccio Marino de “Il cantante mascherato 2022″: chi si cela dietro la maschera di questo animale scelto per la terza edizione del programma musicale. Milly Carlucci presenta la maschera e il mascherano in un video pubblicato sui social.

Chi è il Cavalluccio Marino de “Il cantante mascherato 2022”

Il programma musicale e di spettacolo “Il cantante mascherato” torna su Rai1 venerdì 11 febbraio alle 21.35. Saranno sei prime serate condotte da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

Milly Carlucci presenta la terza edizione de “Il cantante mascherato”, prodotto da Endemol Shine Italy, show che ha avuto un grande riscontro anche nel pubblico dei giovanissimi la scorsa stagione televisiva che torna con alcune novità.

“Per molti cantanti – dice la padrona di casa – la maschera, significa libertà di fare tutto ciò che non hanno mai fatto, l’opposto di nascondere, e di conseguenza grande musica e gioia, per questo abbiamo voluto alleggerire i costumi, in modo che gli artisti si possano muovere ed esibire con maggiore agilità e disinvoltura”.

Il Cavalluccio Marino secondo Milly Carlucci

Essendo un costume molto grande, qualcuno ha ipotizzato a una persona molto alta sotto il costume. Milly Carlucci nel video pubblicato sui social ha parlato di fortuna e di magia. La conduttrice ha dedicato un video di presentazione per ogni maschera e mascherato.

I cantanti mascherati quest’anno potranno rispondere in diretta alle domande degli investigatori. La loro voce sarà contraffatta, ma le pause, le frasi e le inflessioni saranno ulteriori indizi a disposizione di investigatori e pubblico per giocare a indovinare.

