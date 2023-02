Mercoledì delle Ceneri 2023: quando cade, significato e messaggio di papa Francesco

Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio per la religione Cristiana Cattolica della Quaresima. Un lungo periodo di astinenza e digiuno. Il Papa ha voluto ancora una volta ricordare cosa significano questi segni.

Mercoledì delle Ceneri 2023: quando cade e significato

Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio le pratiche sono le pratiche della Quaresima che il buon Cristiano segue in questo periodo. Il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio quaresimale per la Chiesa Cattolica. Nella tradizione religiosa questo giorno segna l’inizio dei 40 giorni precedenti alla Pasqua (contati sino al sabato precedente), trascorsi da Gesù nel deserto, tra meditazione e astinenza dal cibo.

Nel 2023 cade il 22 febbraio e in questo giorno così come nei venerdì seguenti si deve rispettare il digiuno dalla carne. Questo periodo di astinenza e digiuno in preparazione alla Pasqua si conclude il 6 aprile 2023, con il Giovedì Santo, che segna l’inizio del Triduo Pasquale. Viene chiamato Mercoledì “delle ceneri” in riferimento ai sacerdoti che bruciavano i rami di ulivo benedetti l’anno precedente nella giornata della Domenica delle Palme. Dalla cenere che ottenevano, cospargevano il capo dei fedeli.

Il messaggio di papa Francesco

“Fratelli e sorelle, non dimentichiamo chi soffre e facciamo in modo che la nostra carità sia attenta, sia una carità concreta“, ha detto papa Francesco domenica 19 febbraio all’Angelus. Poi, ha aggiunto il Pontefice: “Se la preghiera, la carità e il digiuno devono maturare nel segreto, non sono segreti i loro effetti. Preghiera, carità e digiuno non sono medicine solo per noi, ma per tutti, perché possono cambiare la storia”.

Sul digiuno: “Esso non è una dieta – ha affermato il Papa –, anzi ci libera dall’autoreferenzialità della ricerca ossessiva del benessere fisico, per aiutarci a tenere in forma non il corpo, ma lo spirito. Il digiuno ci riporta a dare il giusto valore alle cose. In modo concreto, ci ricorda che la vita non va sottomessa alla scena passeggera di questo mondo. E il digiuno non va ristretto solo al cibo: specialmente in Quaresima si deve digiunare da ciò che ci dà una certa dipendenza. Ognuno ci pensi, per fare un digiuno che incida veramente sulla sua vita concreta“. Il messaggio completo del Papa per la Quaresima si intitola “Ascesi quaresimale, itinerario sinodale”.

LEGGI ANCHE: Martedì Grasso 2023: quando cade, significato e perché si chiama così?