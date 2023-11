Brasile-Argentina, scontri tra polizia e tifosi: Messi ritira la squadra. Cos’è successo al Maracana?

Brasile-Argentina, scontri tra polizia e tifosi con Messi che ritira la squadra dal campo: incredibili cos’è successo prima della partita tra due rivali storiche del calcio mondiale. Ancora di più sconcertante cos’è successo sugli spalti.

Brasile-Argentina, scontri tra polizia e tifosi

Incredibile cos’è successo nella partita tra Brasile ed Argentina. Il match che si è svolto al Maracana ha fatto parlare più per gli scontri che per il risultato in campo che alla fine ha visto trionfare l’Argentina. Prima dell’inizio della gara sono venuti a contatto polizia brasiliana e tifosi argentini che sono stati presi a manganellate. Per questo sono addirittura intervenuti i giocatori argentini con il portiere Dibu Martinez che è venuto a contatto con due poliziotti.

Dibu Martinez fighting off the Brazilian police who were attacking Argentina fans 🤯 pic.twitter.com/FAv6nBf4uT — MC (@CrewsMat10) November 22, 2023

Messi ritira la squadra

Vista la situazione che non si placava, Messi ha pensato di invitare i suoi a rientrare negli spogliatoi per protesta. E così è stato con la partita che è iniziata con ben 27 minuti di ritardo. Il match poi si è concluso con il goal vittoria del difensore argentino Otamendi.

Infine, le parole a fine gare del ct argentino Scaloni fanno pensare a un addio: “Ho molte cose sulle quali riflettere in questo momento. Il pallone si è fermato, devo fare le mie considerazioni. Questi giocatori mi hanno dato tanto, è un gruppo che pretende permanentemente. Il mio non è un addio, ma l’asticella è molto alta. Questa squadra ha bisogno di un allenatore che abbia tutta l’energia possibile, che stia bene. Lo dirò al presidente e lo dirò ai giocatori”.

