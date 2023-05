Destinazione mare, l’ultimo singolo di Tiziano Ferro: testo e video

Il mese di Maggio, dopo un inizio quasi a rilento, presenta tante nuove canzoni. A ritornare in grande spolvero è Tiziano Ferro con il suo singolo Destinazione mare.

Il pezzo non fa parte del suo ultimo album “Il mondo è nostro”.

Destinazione mare, il testo dell’ultimo singolo di Tiziano Ferro

Dopo l’ultima canzone di Ed Sheeran e l’uscita del suo album, ritorna anche Tiziano Ferro, presentando il nuovo singolo dal titolo Destinazione mare. Un brano capace di attirare l’attenzione grazie al suo sound.

La sua creazione vuole presentare, in maniera positiva, la capacità di convivere con i propri problemi (in questo caso la depressione), affrontando le difficoltà in maniera matura, con riflessione e voglia di vivere.

Di seguito il testo del brano:

Per il tempo ed il bene che io ti ho donato,

resta solo un rimprovero lontano,

sempre attuale, impresso nel ricordo e in quella polaroid

Che cosa ho imparato

da ogni mio viaggio

chi ho dimenticato, chi mi ha riparato

improvvisando fede in tempi incerti

se Dio è dove lo cerchi

Allora

Destinazione mare

Ho chiuso la vita invernale

Do fiducia alla nuova stagione

Che tarda ad arrivare

non smetto mai

Non smetto di sperare

Destinazione mare

sei quello che conta e che vale

passerà però rimane solo

un’ultima stagione

giuro l’ultima stagione

mentre suona la canzone

che ho scritto per curare il tuo dolore

È col tempo che s’impara a comprendere il vuoto,

quel calore da un lato del letto,

riesco a stento a rimanere fermo

quando piove a dirotto.

Che cosa mi ha insegnato

questo lungo viaggio

qualche maremoto, qualche anno di troppo

Improvvisando il nostro matrimonio

che tutto il resto è viaggio

E allora

Destinazione mare

Siamo nati per causa d’amore

che mi fa camminare

Non smetto mai

Non smetto di cercare

Destinazione mare

sei quello che conta, che vale

passerà però rimane solo

un’ultima stagione

giuro l’ultima stagione

mentre suona la canzone

che ho scritto per curare il tuo dolore

Che ho scritto per curare il mio dolore

Il video della canzone