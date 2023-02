Chi era Maurizio Costanzo, causa morte del celebre giornalista televisivo: carriera, vita privata, mogli, figli

Chi era Maurizio Costanzo, la causa della morte del celebre giornalista televisivo. Simbolo della tv italiana, il conduttore si è spento a Roma all’età di 84 anni la mattina del 24 febbraio 2023.

Chi era Maurizio Costanzo, causa morte del giornalista e conduttore tv

Un dolorosissimo lutto colpisce il giornalismo italiano. Maurizio Costanzo, celebre conduttore televisivo e volto storico del piccolo schermo, è morto all’età di 84 anni la mattina del 24 febbraio 2023. Secondo il suo ufficio stampa il giornalista si è spento a Roma, sua città natale. Ci sono ancora poche notizie circa la causa della sua morte, non vi sono conferme circa possibili malattie o patologie.

Fino all’ultimo Costanzo ha vissuto per il suo lavoro, sua passione e “ossessione” come aveva ammesso in una recente intervista: “Nel mio studio ci sono dodici schermi sintonizzati su dodici canali. Riconosco che è una forma di malattia mentale”. Un impegno costante per il quale sperava di essere ricordato: “Spero semplicemente di essere ricordato come una brava persona che ha fatto un programma durato quarant’anni. Un long seller della televisione italiana. Spero che nel 2050 si potranno regalare i cofanetti del Maurizio Costanzo Show come documento, e in mia smemoria. Sempre meglio”.

Carriera e successo televisivo

Nato a Roma il 28 agosto 1928, Maurizio Costanzo è stato un simbolo dello spettacolo e del giornalismo italiano. Nel corso della sua lunga carriera è stato giornalista, conduttore tv e radiofonico, autore e sceneggiatore. Negli anni ha firmato e presentato in prima persona numerosissimi programmi televisivi di successo, nonché trasmissioni radio e commedie teatrali. L’anno che segna il suo successo è il 1976, quando conduce il talk show Bontà loro, il primo di una lunga serie di salotti televisivi per il giornalista. Il programma per il quale è più ricordato è senz’altro il Maurizio Costanzo Show, in onda sui canali Mediaset dal 1982 al 2009 e dal 2015 al 2023. È stato inoltre uno dei volti più iconici di Buona Domenica, contenitore da lui presentato per decenni. Nel corso della sua carriera ha inoltre scritto un gran numero di libri tra cui Chi mi credo di essere, E che sarà mai?, La strategia della tartaruga, Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi, Vi racconto l’Isis e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti.

Vita privata: mogli e figli

Nel corso della sua vita Maurizio Costanzo è stato sposato per quattro volte. La prima con la fotoreporter Lori Sammartino, con la quale convola a nozze nel 1963. In seguito si lega alla giornalista Flaminia Morandi, sua moglie dal 1973 al 1984 e madre dei suoi primi due figli, Camilla e Saverio. Dopo una relazione di tre anni con l’attrice Simona Izzo, Costanzo si sposa per la terza volta con la conduttrice Marta Flavi, al suo fianco fino al 1995. Infine, in quello stesso anno, sposa la sua compagna storica, Maria De Filippi, con la quale cresce un figlio Gabriele Costanzo. Il ragazzo è stato adottato dalla coppia all’età di dodici anni, dopo un’intera infanzia passata in orfanotrofio.