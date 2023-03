Paolo Limiti, chi era lo storico conduttore televisivo: causa morte, moglie, figli

Chi era Paolo Limiti, storico conduttore televisivo. Scomparso nel 2017, il celebre paroliere ha segnato un’epoca della televisione, firmando e presentando molti programmi tv indimenticabili. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi era Paolo Limiti, causa morte e carriera del conduttore televisivo

Nato a Milano l’8 maggio 1940, Paolo Mario Limiti era un celebre paroliere e conduttore televisivo, autore e volto di molti importanti programmi tv dagli anni Settanta fino ai primi anni del Duemila. È scomparso il 27 giugno 2017, all’età di 77 anni, morto a causa di un tumore al cervello. La diagnosi arriva poco meno di un anno prima, nell’agosto del 2016, quando fu colpito da un malore mentre si trovava in villeggiatura ad Alassio, in Liguria. La malattia non gli lascia tregua e se lo porta via dopo pochi mesi: si spegne in casa sua, nella sua città natale, Milano.

La carriera televisiva, tra scrittura e conduzione

Paolo Limiti inizia a farsi strada nel mondo dello spettacolo come paroliere per diversi artisti italiani. La prima a credere nelle sue capacità è la cantante jazz Jula De Palma che, colpita da alcuni suoi testi, decide di inciderne uno, Mille ragazzi fa, nel 1964. È l’inizio di un periodo di grandi collaborazioni per Limiti, che scrive canzoni per molti artisti tra cui il marito di De Palma, Carlo Lanzi, Maria Doris, Ornella Vanoni, Mia Martini, Peppino Di Capri, Iva Zanicchi, Loretta Goggi e Mina. La celebre cantante cremonese porta al successo molti brani scritti da Limiti, tra cui Bugiardo e incosciente, Ballata d’autunno ed Eccomi.

Negli anni successivi si avvicina alla Rai come autore e regista. Negli anni Settanta da inizio ad un proficuo sodalizio con Mike Buongiorno, con il quale scrive programmi di grande successo tra cui Rischiatutto. Tanti i programmi firmati da Limiti entrati nel cuore degli italiani: dalla prima sitcom del Bel Paese Crociera di miele, a trasmissioni tv come Un milione al secondo, Il principe azzurro, Dove sono i Pirenei?, La parola è d’oro e Luci di mezzanotte. È inoltre la mente dietro molti speciali Rai dedicati a grandi dello spettacolo italiano, come Mina, Gina Lollobrigida e Lucio Battisti.

Si da alla conduzione nel 1996, quando scrive e conduce il suo Ci vediamo in tv. Negli anni successivi continua a presentare programmi ed eventi di alto spessore come il Festival di Castocaro, Supersera, il Paolo Limiti Show e Minissima 2010. È inoltre tra i conduttori di Domenica In nell’annata 2004-2005.

Vita privata: moglie, figli

La più nota relazione di Paolo Limiti è senz’altro il suo matrimonio con Justine Mattera, attrice e showgirl di origini americane spesso parte dei suoi programmi tv. I due restano sposati solo per poco, dal 2000 al 2002, anno in cui decidono di divorziare. Secondo alcune indiscrezioni, dietro la loro separazione c’era il desiderio di Justine di avere figli, non condiviso dal conduttore. Nel corso della sua vita, infatti, Paolo Limiti non ne ha mai avuti. Justine Mattera ricorda con affetto il suo ex marito, come spiega in una puntata di Delicato: “Mi ha lasciato un mestiere, una professione. Sono molto riconoscente. Lui era così intelligente, era come il sole. Quando ti toglieva lo sguardo, c’era il gelo. Io volevo stare in quel sole lì. Ogni giorno imparavo qualcosa”. Non poteva, tuttavia, rinunciare al suo desiderio di diventare mamma, poi divenuto realtà grazie al suo attuale compagno di vita, Fabrizio Cassata.