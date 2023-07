Corinne Clery, frecciate a Cristina Scuccia: “Faceva strategie sull’Isola”

Corinne Clery, frecciate velenose a Cristina Scuccia: “Aveva un piano preciso, faceva strategie sull’Isola“. L’attrice critica aspramente l’ex Suor Cristina: “Si è allontanata da Helena quando ha capito che il pubblico non l’amava”.

Corinne Clery contro Cristina Scuccia, le frecciate dell’attrice: “Faceva strategie”

Nonostante le settimane passate insieme in Honduras all’Isola dei Famosi 2023, il rapporto tra Corinne Clery e Cristina Scuccia non è mai sbocciato. L’attrice francese 73enne, eliminata dopo 43 giorni da naufraga, non ha mai sopportato l’atteggiamento dell’ex Suor Cristina, che ha sua detta nascondeva un piano preciso per ottenere il supporto del pubblico a casa. A sua detta, infatti, Scuccia non sarebbe mai stata genuina durante la sua esperienza sull’Isola e avrebbe interagito con gli altri concorrenti solo nel modo che le conveniva.

Intervistata dal settimanale Mio, Clery ha ribadito il suo astio verso la cantante con una serie di frecciate: “Credo avesse un piano preciso. Non ha mai voluto aprirsi, di tanto in tanto lanciava qualche pillola per tenere in sospeso il suo ruolo e attirare l’attenzione. Se fossi rimasta un po’ di più avrei detto qualcosa perché non condividevo i suoi atteggiamenti. Ho il rimorso di non essere stata più incisiva, ma da una parte non ero affatto suo interessata relazionarsi con persone così. Ho cercato di essere affettuosa e protettiva ma ogni mattina si svegliava di cattivo umore”.

“Secondo me ha fatto delle strategie.” -ha continuato l’attrice- “Ad esempio potrebbe essersi allontanata da Helena Prestes quando ha capito che il pubblico non l’amava. Poi se non fosse stata un’ex suora non sarebbe stato un personaggio intrigante, per questo ha tirato un po’ troppo per le lunghe anche la storia con la persona speciale. È stata una stratega”.

Le dichiarazioni all’Isola Party: “Va dove la porta il vento, è una banderuola”

Già qualche settimana fa Corinne Clery aveva detto la sua su Cristina Scuccia senza peli sulla lingua durante la sua ospitata a L’Isola Party. “Io non impazzisco per la Scuccia.” -ha affermato l’ex naufraga- “Credo che lei in questo percorso sia stata una grande stratega. Va dove tira il vento come una banderuola. Questo atteggiamento è molto lontano dal mio modo di vivere. In diretta faceva la parte della carina e dolce, ma dietro era diversa. Non parlava quasi mai ed era di cattivo umore. L’ho trovata poco disponibile al dialogo, poco empatica, insomma degli atteggiamenti che non ti aspetti da chi era una suora. Si arrabbiava quando le chiedevano del suo passato. Ma se non fosse stato per quello non avrebbe incuriosito. Ho anche visto delle cose che mi hanno fatto pensare molto. Mi sono detta che per fortuna non era più suora. Però lei non ha mi rivelato nulla”