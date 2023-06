Alberto Mattioli, chi è il giornalista e scrittore: vita privata, libri, moglie, figli

Chi è Alberto Mattioli, giornalista e scrittore esperto di teatro musicale. Nel corso della sua carriera ha scritto per La Stampa, Il Foglio e Il Resto del Carlino. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Alberto Mattioli, vita privata e carriera del giornalista e scrittore

Nato a Modena nel 1969, Alberto Mattioli ha 54 anni ed è un noto giornalista e scrittore italiano, grande esperto di teatro d’opera musicale. Nel corso della sua carriera nell’informazione ha scritto per molte testate importanti, tra cui Il Giorno, Il Foglio, Il Resto del Carlino e Il Secolo XIX, specializzandosi in articoli riguardanti cultura e musica. Ex redattore della Cultura e caposervizio

agli Spettacoli per il quotidiano La Stampa, dal 2011 lavora come corrispondente a Parigi per il giornale torinese. Mattioli ha inoltre collaborato con Amadeus, Vanity Fair, Classic Voice ed Arte & Dossier.

Negli anni Mattioli ha tenuto molte conferenze e incontri riguardo la musica e la storia del teatro d’opera. Ha inoltre scritto molti saggi e libri sull’argomento come Meno grigi più Verdi, Pazzo per l’opera e il suo ultimo lavoro, Gran Teatro Italia. Non c’è solo il teatro musicale nella produzione letteraria di Mattioli: ha scritto Il Gattolico Praticante, libro in cui parla per il suo amore per i gatti, la biografia di Luciano Pavarotti Big Luciano ed infine Elisabetta, La regina infinita, volume scritto con Marco Ubezio in cui ripercorre l’affascinante storia della Regina Elisabetta.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: moglie, figli, social

Si sa molto poco circa la vita privata del giornalista, per cui non siamo in grado di stabilire se sia sposato o se abbia mai avuto figli. I suoi social sono dedicati soprattutto alla promozione dei suoi libri e dei suoi ultimi articoli sul mondo teatrale. Mattioli ha un account Twitter e un profilo Instagram, seguiti da migliaia di persone.