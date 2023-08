Valentina Ferragni: “Mi sono rotta due costole con la moto d’acqua”

Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha rotto due costole dopo un giro in vacanza in moto d'acqua con il suo nuovo compagno

Incidente in vacanza per Valentina Ferragni e il nuovo compagno Matteo Napoletano. La sorella di Chiara, infatti, ha rotto due costole dopo un giro in moto d’acqua.

Vacanza con attimi di suspense per Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano. La coppia, che è andata in vacanza per alcuni giorni a Saint-Barth, dopo un’uscita si è presa un grandissimo spavento.

Nel corso di una gita con la moto d’acqua i due sono stati protagonisti di un incidente con la moto d’acqua che poteva avere risolti peggiori e dopo il quale Valentina si è rotta due costole.

Le parole dell’influencer

Valentina Ferragni, a tal proposito, ha raccontato la sua disavvenutura con la moto d’acqua. “Ci avevano detto di non portare nullaperché avremmo potuto perdere le nostre cose. Dopo 10 minuti pensavo sarei morta perché c’erano onde altissime ed era difficile rimanere stabili, io dovevo stare in piedi e non potendomi attaccarmi a niente, mi sono attaccata a lui” ha raccontato. Valentina ha poi aggiunto: “Passa una mezz’ora e io ero stanchissima, mi sentivo cadere da un momento all’altro. Nel mentre la guida ci viene incontro e ci dice “Dobbiamo tornare indietro perché sta arrivando una tempesta”.