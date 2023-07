Cesara Buonamici, cosa farà al Grande Fratello? “Me lo ha chiesto Pier Silvio”

Cosa farà Cesara Buonamici al Grande Fratello? Le prime parole della nuova opinionista del GF sul suo ruolo nel reality show: “Non ho scelto io, me lo ha chiesto Pier Silvio. Porto la mia esperienza per migliorare un programma di successo”.

Cosa farà Cesara Buonamici al Grande Fratello, che ruolo avrà l’opinionista?

La celebre giornalista e volto del TG5 Cesara Buonamici sarà la nuova e unica opinionista della prossima, rinnovata edizione del Grande Fratello, la prima figlia della rivoluzione anti-trash di Pier Silvio Berlusconi. Con la conferma del suo ingaggio nel reality show di Alfonso Signorini, la giornalista ha commentato il suo approdo al GF in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Che ruolo avrà quindi Cesara Buonamici nel programma? La giornalista si unisce al programma con l’intenzione di riportarlo “alla freschezza delle origini. Si tratta via via di migliorare un programma di successo, allargando la platea di quelli che lo apprezzano”.

“Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista.” -afferma l’opinionista- “Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti. Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso”.

L’arrivo al GF: “Non ho deciso io, me lo ha chiesto Pier Silvio”

Nel corso dell’intervista, la nuova opinionista del GF ha rivelato alcuni retroscena circa il suo ingaggio. “In realtà non ho deciso io.” -ha rivelato Buonamici- “L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo“.

A quanto pare è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a volerla a bordo, per alzare il livello di qualità dello show: “Mi ha chiamata, è stata un conversazione semplice. C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta”. La giornalista ha inoltre riempito di complimenti il conduttore Alfonso Signorini: “È il dominus della trasmissione: tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia; conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente”.