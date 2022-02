Il Grande Fratello Vip è entrato nell’ultimo mese e manca meno di un mese all’annuncio del vincitore. Il giorno in cui il reality terminerà, infatti, sarà il 14 marzo e il trionfatore del programma sarà selezionato tra cinque finalisti. Ad annunciarlo e confermarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini durante l’ultima puntata andata in onda su Canale 5. Ma quanti sono i finalisti previsti al Gf Vip?

Gf Vip, quanti sono i finalisti?

I finalisti del Grande Fratello Vip, che avranno l’onore di vivere la casa del Grande Fratello in maniera piena, saranno soltanto cinque. Due di questi sono già stati individuati e sono lamodella Delia Duran (fidanzata di Alex Belli) e la principessa Lulù Selassiè (fidanzata di Manuel Bortuzzo). Gli altri tre sono ancora in attesa di essere selezionati e verranno rivelati nelle prossime puntate.

La lotta per entrare in finale, però, è molto agguerrita, specie tra coloro che vivono la casa dall’inizio del programma.

Rimangono, infatti, soltanto tre posti per la finale e tra i papabili ci sono certamente Manila Nazzaro, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Miriana Trevisan.

Ad insidiare un posto in finale per questi concorrenti storici, però, ci sono anche concorrenti più nuovi come Alessandro Basciano e Kabir Bedi che hanno conquistato un pezzetto del cuore del pubblico. Il tempo di permanenza nella casa, infatti, non sempre dà l’accesso diretto alla finale (si veda infatti il caso Delia, eletta come prima finalista ma entrata solo a metà programma) e ciò rende le strategie dei concorrenti ancora più complesse da attuare.

Il premio del vincitore

Chi si aggiudicherà il Grande Fratello Vip otterrà un premio di 100.000 euro, con il 50 per cento che sarà devoluto in beneficienza.