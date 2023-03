Linus boccia Wax, troppo simile a Blanco: “Mi lasci perplesso”

Amici, Linus boccia Wax: “Sei troppo simile a Blanco, sono combattuto”. Il conduttore radiofonico, giudice esterno dell’ultima gara di inediti, ha detto la sua sul giovane cantante: “Alcune cose di te mi piacciono. Altre mi lasciano perplesso”.

Amici, Linus boccia Wax: troppo simile a Blanco

La puntata di Amici del 22 marzo ha visto i cantanti rimasti in gara sfidarsi in una gara di brani inediti. Per l’occasione, Maria De Filippi ha invitato un giudice esterno di grande spessore: Linus, celebre conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio Deejay. Il presentatore ha avuto molto da dire sulle canzoni dei giovani artisti, con i quali è stato molto severo. In particolare, Linus ha avuto molto da dire su Wax, cantante che ritiene fin troppo simile a Blanco nel suo modo di cantare e di comporre i pezzi.

“Sono un po’ combattuto con te.” -ha spiegato Linus- “Perché ci sono delle cose che mi piacciono e altre che mi lasciano perplesso. La cosa più importante che ti devo dire è di stare attento. Perché tutti quanti noi quando iniziamo a fare un lavoro, specialmente in una chiave artistica, tendiamo a rifarci anche inconsapevolmente ad alcuni modelli. E nel tuo caso devo dire che si vede che hai ascoltato molto Blanco. Magari anche involontariamente salta fuori la disperazione che c’è nel modo di cantare e nel modo di comporre di Blanco”.

I consigli del conduttore radio: “Cerca di essere più tu”

Linus ritiene che il brano di Wax, Grazie, pecchi di originalità proprio per questa somiglianza fin troppo marcata: “Ecco, ho trovato lo stesso nella tua canzone, che quindi gli fa perdere un po’ di originalità. C’è questa somiglianza con Blanco. Poi dall’altra parte sei molto originale e teatrale”. Il conduttore gli ha consigliato di trovare un approccio più personale invece di omaggiare i suoi idoli: “Devi mettere più ordine in quello che fai. Cerca di essere più tu e meno gli altri. Non perdere la voglia di essere cinematografico nelle canzoni e nelle esibizioni”.