Ilary Blasi, chi è il nuovo fidanzato Bastian Muller: lavoro e vita privata

Ilary Blasi, chi è il nuovo fidanzato Bastian Muller

Bastian Muller, imprenditore tedesco di circa 40 anni, è il nuovo amore di Ilary Blasi dopo la separazione dalll’ex capitano della Roma Francesco Totti. Di lui non si sa moltissimo e sono sconosciuti i dettagli riguardanti la sua vita, ma si sa che è un imprenditore e che, dopo un periodo di gavetta, è attualmente al comando delle aziende di famiglia che lavorano nel settore delle costruzioni. Sarebbe stato proprio lui a consigliare ad Ilary di preferire con Totti una separazione consensuale al posto di un braccio di ferro legale.

La relazione con Ilary

Dopo che è diventato di dominio pubblico l’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, a novembre 2022 il settimanale di gossip chi diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato la notizia del nuovo amore della showgirl. La coppia, infatti, ha trascorso un week end sulla neve a St.Moritz in compagnia dell’amica di Ilay Michelle Hunziker. I due però, che si sono conosciuti da poco, vivono in diverse città, e i loro incontri sembrano essere quindi organizzati sempre in momenti di tempo libero.

Estate 2023, la luna di miele della coppia a Cortina

Ilary Blasi e Bastian Muller sono innamorati più che mai. I due, per trascorrere l’estate 2023, hanno deciso di fare una tappa a Cortina d’Ampezzo insieme, durante un’appassionante gita in bici tra i monti. Le foto li ritraggono raggianti e sereni. Una vacanza che Ilary ha deciso di fare dopo un viaggio anche a Rio de Janeiro, dove i due si sono goduti una lunga vacanza spensierata e appagante.