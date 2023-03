Totti su Spalletti parla a sorpresa: “Lui grande allenatore ma Napoli fortunato”. Poi su Mourinho ecco cosa ha detto

Totti ha parlato a margine di un evento di diversi temi. In particolare, hanno colpito le parole usate per raccontare la stagione di Spalletti e del Napoli. Poi, inevitabilmente si è passati sull’argomento Roma.

Totti su Spalletti parla a sorpresa: “Lui grande allenatore ma Napoli fortunato”

Francesco Totti è tornato a parlare di Luciano Spalletti e lo fa con parole sorprendenti. “Non mi aspettavo un Napoli così, però sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore, un binomio ben fatto – le parole di Totti a Sky Sport in occasione di un evento benefico di padel -. Hanno fatto il massimo e sono stati fortunati a non aver trovato una squadra dietro che abbia saputo tenere il passo. Quando giocavo io c’erano la Juve o l’Inter che se facevi 20 vittorie ne facevano 19. Quest’anno non è stato così”.

Poi su Mourinho ecco cosa ha detto

Poi, l’argomento non poteva che spostarsi sulla Roma. “Non ne parlo, sennò poi si dice che ho fatto o detto qualcosa di sbagliato. Può arrivare in zona Champions e spero faccia bene in Europa League, dove possono arrivare in fondo. La cosa che contano sono i risultati, poi se giochi bene o giochi male poco importa. La Samp? Era una delle squadre contro le quali mi piaceva giocare, segnavo spesso e mi portava fortuna. Domenica sarà una gara fondamentale per entrambe le squadre. Non so perché Belotti e Abraham segnino poco, ma spero che nelle ultime dieci partite possano segnare tanto”.

Sull’attuale allenatore della Roma.”Mourinho? È ai quarti di Europa League, è quinto e può arrivare in zona Champions, che è l’obiettivo. Mi auguro possa andare più avanti possibile in Europa“. Poi, una battuta anche su Conte: “Dove dovrebbe andare? Ha tante scelte e tante possibilità. Penso che prenderà tempo per decidere quale sarà la piazza migliore per ricominciare a lavorare”.

