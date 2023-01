GF Vip 7 stasera 2 gennaio, chi sono i nominati a rischio eliminazione?

GF Vip 7, chi sono i nominati a rischio eliminazione nella puntata di stasera 2 gennaio? Come partecipare al televoto?

GF Vip 7, anticipazioni per la puntata del 2 gennaio: chi sono i nominati a rischio eliminazione stasera? Ben quattro concorrenti si giocano la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Ecco come partecipare al televoto per salvare il vostro preferito.

GF Vip 7, stasera 2 gennaio: chi sono i concorrenti nominati a rischio uscita

Questa sera, alle ore 21.20 su Canale 5, va in onda la 26esima puntata del Grande Fratello Vip 7.

Il reality show più longevo della tv italiana, condotto come al solito da Alfonso Signorini, torna a scuotere il lunedì sera degli italiani. Si preannuncia una serata scoppiettante con la fine di due coppie fino a poco tempo fa affiatatissime. Si discuterà infatti la rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e la fine dell’amicizia tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Ma non è tutto: questa sera, a meno di colpi di scena, uno dei quattro vip nominati sarà eliminato.

I concorrenti a rischio uscita sono Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Sta al pubblico decidere chi tra Nikita, Oriana, Sarah e Wilma verrà eliminato dal programma: il meno votato tra i quattro dovrà lasciare la casa del GF. Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti:

App Mediaset Infinity . Si può votare gratuitamente scaricando l’applicazione Mediaset Infinity sul proprio smartphone o tablet e registrandosi. Nella sezione dell’app dedicata al GF, una volta aperto il televoto, apparirà il tasto VOTA , cliccando sul quale sarà possibile esprimere la propria preferenza.

. Sito web . È inoltre possibile partecipare direttamente sul sito web ufficiale del reality . Dopo un breve processo di registrazione, basterà accedere alla sezione TELEVOTO e selezionare il proprio vip preferito.

. È inoltre possibile partecipare direttamente sul . Dopo un breve processo di registrazione, basterà accedere alla sezione TELEVOTO e selezionare il proprio vip preferito. Smart TV . Chi è in possesso di una Smart TV o di un decoder abilitato potrà accedere all’app Mediaset Infinity direttamente dal televisore premendo il tasto Freccia Su. Una volta fatto il login sull’applicazione, sarà possibile dare il proprio voto.

. SMS. Infine, si può partecipare al televoto tramite un sms a pagamento al numero 477 000 2 con il nome del concorrente prescelto. Il servizio ha un costo variabile in base all’operatore, fino ad un massimo di 0,1613€ iva inclusa.