Oroscopo settimanale Paolo Fox 24-30 luglio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 24 al 30 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi caldi giorni di luglio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 luglio, le previsioni per tutti i segni

L’estate è sempre più calda, ma gli appassionati di astrologia hanno lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi afosi giorni di luglio? Cosa cambierà in queste ultime settimane del mese? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 24 al 30 luglio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

L’influenza degli astri rafforza i nati nell’Ariete. Marte vi spinge all’azione, a dire la vostra e puntare i piedi, in un periodo in cui il vostro punto di vista è spesso messo in discussione. Avete anche il supporto di Venere, che vi aiuta ad entrare meglio in contatto con le vostre emozioni e i vostri bisogni interiori. È un ottimo periodo per l’amore, tenetevi pronti a qualche incontro interessante.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

Settimana frenetica per i nati nel Toro. Tanti impegni uno dietro l’altro per voi, avrete pochissime chance per rifiatare. Fate fatica a fidarvi di chi avete attorno e tendere a caricarvi di troppe responsabilità. Cercate di agire con un pizzico di flessibilità in più, o rischiate di sfiancarvi prima del tempo. Grattacapi per amore e portafogli, dovete tenere il passo ma avete troppi pensieri in testa.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

I nati nei Gemelli cercano un maggior supporto da chi hanno accanto. Non vi sentite apprezzati né ascoltati, ne avete abbastanza di essere sovrastati. Fate sentire le vostre ragioni prima che la situazione diventi troppo complicata. Non lasciate fermentare il risentimento, manifestate in maniera chiara i vostri bisogni. Sul lavoro qualche complicazione di troppo rallenterà i vostri progressi.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

Il cuore batte forte per i nati nel Cancro. Vi aspetta una settimana faticosa, ma l’amore è pronto riportarvi in alto. Chi è single avrà l’occasione di rimettersi in gioco e incontrare qualcuno di speciale. Chi invece ha già un partner potrà godersi al meglio una serie di momenti di grande intimità con la propria dolce metà. Ignorate le malelingue in ufficio, continuate sulla vostra strada.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

Le relazioni al centro di tutto per i nati nel Leone. La qualità è sempre meglio della quantità, l’importante è lavorare sulla solidità di un rapporto. È un periodo complesso, ma non è un motivo per ignorare le persone a voi vicine. Cercate di ascoltare i bisogni di amici, parenti e partner e di star loro vicini come potete. Siate la spalla su cui reggersi in questo caldo luglio, saranno pronti a ricambiare il favore.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

Si guarda già ad Agosto per i nati nella Vergine. Luglio si chiude con molto sudore della fronte e poco tempo per lo svago. Resistete ancora un po’, con il nuovo mese avrete l’occasione di ricalibrare il tiro e di trovare più tempo per voi stessi. Non sminuite il vostro ingegno, se avete un’idea interessante perseguitela. Un po’ di entusiasmo in più non può che fare del bene.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

Tanto stress in quest’ultima settimana del mese per i nati nella Bilancia. La mole di lavoro arretrato, tra ufficio e problemi familiari, vi manda un po’ nello sconforto. Godete perlomeno del supporto di Venere, pronto a caricarvi di ottimismo e sicurezza con la sua influenza positiva. Ci sarà qualche passo falso qua e là, ma nulla a cui non possiate porre rimedio con un po’ di olio di gomito.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

Si cammina sulle uova per i nati nello Scorpione. Tanto nervosismo attorno a voi, meglio evitare incontri ravvicinati. Non è il momento né di ambizioni da paciere né per i consigli non richiesti. Per questa volta incrociate le dita e aspettate che le cose si risolvano senza il vostro apporto. Sguardo dritto verso il futuro, a breve un avvenimento imprevisto potrebbe aprirvi delle strade inaspettate.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

La fatica fa spazio alla passione per i nati nel Sagittario. Luglio si chiude come è iniziato, con tanto sacrificio, ma è l’ultimo sforzo prima di un Agosto più avventuroso e rilassato. C’è chi è sempre pronto a battibeccare e a trovare il pelo dell’uovo, ma voi avete ben altre priorità. Piuttosto che assecondare chi è insoddisfatto cercate persone a voi più affini, pronte a godersi il Sole con voi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

Qualche scricchiolio in amore per i nati nel Capricorno. Sfogare la frustrazione lavorativa a casa è una pessima idea e lo sapete bene. Ultimamente, tuttavia, lo stress non fa altro che riaffiorare nei momenti meno opportuni. Fatevi un esame di coscienza, è il momento di prendersi le proprie responsabilità. Raccogliete i cocci e cercate un modo per riprendere il controllo.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

Fin troppa energia in questi giorni per i nati nell’Acquario. I più “freschi” tra voi sentono il bisogno di novità, di modi nuovi per sfogare il fervore in eccesso e rischiano di infilarsi in situazioni più problematiche di quel che credono. I veterani rischiano invece di buttar via legami di lunga data, frustrati da una mancanza di evoluzione che li ha ormai stancati.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 luglio

Un carico di novità travolge i nati nei Pesci. Una serie di episodi imprevisti rischiano di cambiare le vostre priorità. Fate mente locale, avete fatto dei passi precisi per un motivo. Evitate di prendere decisioni avventate spinti solo dalla foga del momento. Ciò non vuol dire, tuttavia, che vi dobbiate congelare sul posto. Fate una scelta e agite, ma non bruciate mesi e mesi di lavoro per un capriccio.